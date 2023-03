Claves del preacuerdo en Atención Primaria: limitación de agendas, subida lineal de 450€ y 500€ para turno de tarde

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria se reúnen este jueves para rubricar el principio de acuerdo que permitirá poner fin a los paros que arrancaron el 21 de noviembre.

La cita tendrá lugar a partir de las 16 horas en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), en el número 6 de la calle Sagasta.

Ambas partes llegaron este miércoles, en la reunión número 14 en el marco de este conflicto, a un acuerdo verbal que ha recibido el visto bueno por parte de los médicos y pediatras en huelga, casi 5.000 profesionales. Fueron 800 los profesionales que se conectaron al encuentro, que se prolongó durante más de dos horas y finalizó sobre la una de la madrugada.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, convocante de los paros, ha indicado que el comité de huelga hizo un esfuerzo "muy grande", igual que la Consejería, pero ha recordado que lo conseguido no es "la panacea" a los problemas de la Atención de la Atención Primaria pero sí puede ser "el principio de una mejora".

HASTA 950 EUROS

El principio de acuerdo contempla como líneas generales la limitación de agendas para frenar la sobrecarga asistencial, un complemento fijo de 450 euros mensuales a todos los médicos y pediatras en sustitución del desaparecido por TSA (Tarjeta Sanitaria Atendida) y un plus de 500 euros al mes para facultativos que hagan tardes puras y de 300 para aquellos que trabajen tres o cuatro a la semana.

El tema principal que motivó la convocatoria de los paros, la sobrecarga asistencial, se acometerá así con un nuevo sistema de limitación de agendas que garantice un tiempo por paciente de 10 minutos para Medicina de Familia y de 15 para Pediatría, con un máximo de 300 minutos, así como la absorción de la atención al exceso de la demanda en módulos adicionales.

De esta forma, existirán solo las agendas nominales de los facultativos (30 pacientes + 4 de urgencias en Medicina de Familia y 20+4 en Pediatría) y las que atiendan ese exceso de la demanda con voluntarios en turno contrario (50 euros la hora y un máximo de 4 horas).

Desaparece de este modo el actual complemento de productividad fija por Tarjeta Sanitaria Atendida (TSA), que supone una media de 323 euros para médicos y 279 euros en el caso de los pediatras y se sustituye por un complemento fijo de 450 euros mensuales a todos los médicos de Familia y pediatras.

El complemento por TSA estaba ligado a atender más del 85% de la población asignado, que no cobraban todos los facultativos (44 centros no lo cobraban directamente) y su pago era desigual, según se recuerda desde el comité de huelga.

Cuando arrancaron las negociaciones, el comité de huelga puso sobre la mesa en noviembre una propuesta de 805 euros --mantener la TSA (media de 325 euros) más la subida lineal prometida por la Consejería de Sanidad en 2020 de 480 euros--, posteriormente rebajó su demanda a 725 euros --la subida lineal pasa a 400 euros-- y en la última propuesta se fijó una subida lineal de 650 euros para compensar la desaparición del complemento por TSA.

Además, se abonará un plus de 500 euros al mes para aquellos facultativos que hagan tardes puras y un plus de 300 euros mensuales a aquellos que hagan tres y cuatro tardes semanales. La Consejería ofrecía 380 euros mensuales por el turno fijo de tarde, mientras que el comité de huelga apostaba por 500 euros --300 euros para tres tardes, 400 euros para cuatro y el máximo de 500 para cinco--. "Es lo óptimo, no. Queríamos que fuese proporcional para que gente de la mañana bajase a la tarde pero es hasta donde hemos podido llegar", ha explicado Hernández.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS ALCANZADOS

El preacuerdo también contempla la creación de una comisión de seguimiento de los acuerdos alcanzados para garantizar su implementación. En este marco, se valorará la implementación de otras medidas adicionales en aquellos centros en los que persistan los problemas de difícil cobertura si estas medidas alcanzadas no terminan de funcionar.

"Somos conscientes de que esto requiere semanas y meses de seguimiento, de implementación y de una vigilancia estrecha", ha explicado la cirujana en declaraciones a Europa Press Televisión.

También se avanzará en otras cuestiones como la implantación progresiva de turnos mixtos y consolidación de los actuales turnos deslizantes, eliminando la obligatoriedad del 70% de aceptación por parte del equipo de Atención Primaria. Asimismo, se incluyen medidas para avanzar en la eliminación de trámites burocráticos en relación con la incapacidad temporal, la extensión de la prescripción por receta electrónica y los informes innecesarios.

Entre otras cuestiones, los convocantes de la huelga reclamaban también un plus adicional de 500 euros brutos durante un año en centro con más de un 20% de plazas vacantes o en incapacidad temporal de más de tres meses de duración en algún turno y que se aplicará si los puntos anteriores del Plan de Choque fracasan con el objetivo de cubrir los centros de salud y garantizar la atención (un millón de madrileños sin médico asignado).

Desde el comité de huelga han subrayado que el preacuerdo verbal se valorará "en toda su extensión" cuando se plasme por escrito. En cualquier caso, han destacado que "puede suponer un primer paso para empezar a cambiar la dramática situación de la Atención Primaria madrileña y del millón de pacientes que no tienen actualmente médico de familia o pediatra, por la que esté colectivo lleva realizando casi 4 meses de huelga indefinida".