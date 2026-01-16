El Clínico San Carlos realiza las primeras implantaciones percutáneas de un nuevo modelo de prótesis tricúspide - HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cardiólogos del Hospital Clínico San Carlos han realizado las tres primeras implantaciones percutáneas de un nuevo modelo de prótesis tricúspide más avanzado, con una técnica mínimamente invasiva que evita la cirugía abierta del tórax y que amplía el rango de pacientes que pueden verse beneficiados por esta técnica.

En concreto, el centro implantó en 2025 la primera válvula de este tipo a una paciente de 81 años con fibrilación auricular permanente, insuficiencia renal crónica y síntomas graves. Desde entonces, este modelo de válvula se ha incorporado a las opciones de tratamiento de los pacientes del área dadas las mejoras técnicas que implica.

En concreto, el reemplazo de la válvula tricúspide se está realizando en pacientes de edad avanzada y alto riesgo quirúrgico en los que se pretende evitar una circulación extracorpórea y en quienes tampoco se puede realizar una reparación de la válvula mediante un clip, por lo que se reemplaza al completo colocando una prótesis tricúspide.

"Se estima que el número de pacientes con opción a tratamiento se ha incrementado en un 15-20% gracias a esta nueva técnica", ha explicado el cardiólogo del Hospital Clínico San Carlos Luis Nombela.

Según ha explicado el centro hospitalario, la técnica empleada por los cardiólogos intervencionistas consiste en realizar una pequeña incisión en la ingle del paciente a través de la vena femoral, sin necesidad de recurrir a la cirugía extracorpórea (parar el corazón y conectar a una máquina que bombee la sangre), "lo que supone un avance en seguridad y tiempos de recuperación para el paciente".

De esta forma, ahora podrán ser intervenidos aquellos pacientes que en un screening evidencian anillos tricúspides muy grandes, quienes tienen patología en los velos tricúspides o bien en quienes no se visualizan correctamente los velos.

Otra ventaja de esta nueva prótesis es la posibilidad de reposicionar y recapturar la válvula hasta el final del procedimiento, algo que no ocurre con otros dispositivos, donde una vez expuesta parte de la prótesis en el corazón el despliegue es irreversible. Según el hospital, esta característica aporta mayor control y seguridad durante la intervención.

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Hasta la fecha, los especialistas en cardiología intervencionista y en imagen cardiaca del Clínico San Carlos han implantado tres de estas válvulas en el marco de un protocolo de investigación para el desarrollo de los sistemas de reemplazo valvular tricúspide percutáneo, después de haber recibido una formación específica.

Entre las ventajas está que "su sistema de montaje admite tamaños de anillo tricúspide más grandes y, además, el anclaje se basa en la sobredimensión del anillo, sin necesidad de atrapar los velos tricúspideos", ha explicado el cardiólogo, lo que facilita el tratamiento en casos donde éstos están dañados, ausentes o no visibles en una imagen ecocardiográfica.

Esta nueva técnica se incorpora a las más de 25 prótesis tricúspides percutáneas que ya se han implantado por el equipo de cardiólogos del este hospital de la red pública sanitaria madrileña a sus pacientes con alto riesgo quirúrgico, aumentando las opciones de tratamiento y una mejora en el tratamiento de la valvulopatía tricúspide.