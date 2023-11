La CNTC trae al presente las ideas de Lope sobre la mujer en 'Recatadas SL', de la mano de Xus de la Cruz

La dramaturga y coreógrafa dirige este montaje dentro del ciclo 'Diálogos contemporáneos'



MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) acerca al presenta las ideas de Lope de Vega sobre la mujer en 'Recatadas S.L. El arte de mirar al suelo', con dirección y coreografía de Xus de la Cruz dentro del ciclo 'Diálogos contemporáneos'.

Este montaje puede verse desde el pasado jueves y hasta el próximo 19 de noviembre en la Sala Tirso de Molina del Teatro de la Comedia en Madrid, según informa la CNTC.

'Recatadas S. L. El arte de mirar al suelo' dialoga con 'La discreta enamorada', de Lope de Vega, para traer al presente las ideas del Fénix de los Ingenios sobre la mujer y cuestionar el control social de los comportamientos de las mujeres "obligadas durante demasiado tiempo a mirar al suelo".

"Nos damos cuenta de que no atravesamos de nuevo esos paisajes, sino que son esos paisajes los que nos atraviesan a nosotras porque no quedaron atrás; nos acompañan y nos surcan para devolvernos al punto de partida, el hoy. Un hoy en el que, al igual que Fenisa, nos seguimos preguntando: 'más yo, ¿por qué he de mirar al suelo?'", subraya Xus de la Cruz.

La dramaturga, directora y coreógrafa propone en esta obra a dos muñecas regionales de edición limitada, Recatada del Norte y Recatada del Sur, que se encuentran abandonadas en una antigua fábrica de juguetes y que lucharán entre sí, sin ningún recato, por ser compradas en una subasta pública liderada por El Autómata del Este y el Oeste.

Las muñecas encarnarán, a su vez, a otras mujeres: Fenisa, Gerarda, Kiddo o Miu. Como explica la autora del montaje, "todas ellas brotan como parpadeos en una escena que las acoge como una colectividad disyuntiva de mujeres que reclaman legitimar la expresión de su deseo y de su ira" como "fuerzas transformadoras en continua oposición" ante la "ley del agrado", ha apuntado De la Cruz parafraseando a la escritora y filósofa Amalia Valcárcel.

METÁFORA DEL IMPERATIVO SOCIAL QUE PADECEN LAS MUJERES

El montaje se convierte así en una metáfora del imperativo social que sufren las mujeres obligadas a vivir bajo esa "ley del agrado" que, en el amor, se concreta "en la necesidad de buscar pareja sin posibilidad de desarrollar la conciencia individual al margen del sentimiento amoroso". "En el mercado del amor, si no te compra nadie, si no tienes pareja, parece que tu valor se devalúa", lamenta Xus de la Cruz.

Durante la función, subraya la organización, el público verá a las muñecas abrirse como si tuvieran múltiples personalidades de forma que "hacen un viaje desde el personaje más compuesto y grotesco, que es la muñeca, hasta aterrizar en el actor". "Se produce una suerte de juego de espejos o muñecas rusas en el que ellas, personajes, público y actrices, compran y son compradas, como el público compramos y somos comprados", añade la directora.

El escenario de 'Recatadas S. L. El arte de mirar al suelo' tiene como referencia real el de una antigua fábrica de muñecas abandonada en Segorbe (Castellón) que anteriormente fue un convento y, durante la Guerra Civil, un cuartel militar.

El espacio origina la aparición de tres personajes: El Santo Militar, La Monja Que Es Cura y Olimpia, una figura de Lladró. Para la autora y directora representan "las fuerzas vivas del patriarcado más autoritario", como son "la autoridad marcial, la religión y el dogma estético".

La escenografía y el vestuario firmado por Igone Teso (AAPEE) refleja esta antigua fábrica en la que podrá verse también una casa de muñecas, todo ello acompañado por la iluminación de Rubén Martín en la que el juego luz y oscuridad resulta "esencial" y el espacio sonoro de Ricardo Márquez que aúna lo clásico y lo moderno.

DIÁLOGOS CONTEMPORÁNEOS

Los 'Diálogos contemporáneos' en que se enmarca esta representación nacen de la apuesta de la Compañía Nacional de Teatro Clásico por la capacidad de los clásicos para influir en la creación contemporánea y, simultáneamente, "por la capacidad de la creación contemporánea de iluminar aspectos quizá poco conocidos" de dichos clásicos.

Los tres montajes que se celebrarán en este ciclo son, junto a la propuesta de Xus de la Cruz, 'La fortaleza', de Lucía Carballal, para dialogar con 'El castillo de Lindabridis', de Calderón de la Barca (del 15 de febrero al 3 de marzo), y 'Calderón', de Xavier Albertí, un cabaret literario con música de Bach y un calderoniano sentido del humor que dialoga con la obra 'El monstruo de los jardines', del dramaturgo madrileño (del 11 al 28 de abril).