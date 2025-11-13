La coalición Podemos-IU en Parla implosiona entre acusaciones de "vejaciones" y "compra de votos" por la tasa de basuras

PARLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición de Podemos e IU en Parla ha vivido este jueves en el Pleno uno de sus momentos más críticos con una división en el voto sobre la implantación de la tasa de basuras y que ha derivado en acusaciones de "vejaciones" y "compra de votos" entre los ediles Álvaro Gómez (IU) y Carla Escudero Valero (Podemos).

El concejal de IU ha anunciado que su formación pedúa la "dimisión y reprobación" de Valero por sus presuntas maniobras para controlar el grupo municipal. "Carla Escudero Valero intentó hacerse con el control del grupo sin el consenso de las partes que formaban la coalición Podemos-Izquierda Unida", ha afirmado Gómez.

En un comunicado, IU ha acusado a la edil de Podemos de tratar de hacerse con la portavocía "para asegurarse un sueldo y despedir al secretario (por entonces perteneciente a Izquierda Unida) para nombrar a una persona elegida por ella, sin consenso del grupo municipal y saltándose un acuerdo por escrito entre Podemos e IU".

Además la formación la ha responsabilizado de querer apartar al secretario del grupo solicitando por escrito el "cese inmediato del trabajador, al que le habían detectado un cáncer recientemente aludiendo a su 'falta de implicación en el trabajo'". En este contexto han asegurado que les consta que la actitud de la edil con otros trabajadores ha sido de "trato vejatorio".

PODEMOS ESTUDIA ACCIONES LEGALES

Ante estas acusaciones de presunto "maltrato y coacciones", Podemos ha anunciado que estudiará acciones legales. "Claro que ha habido tensiones internas dentro del grupo municipal de Podemos-Izquierda Unida en Parla, como ocurre en tantas coaliciones electorales de diferentes partidos, pero hay una línea roja entre discutir sobre diferentes estrategias a vender votos y lanzar difamaciones", se han defendido.

La formación 'morada' ha negado cualquier maniobras de Valero para controlar el grupo. "Al dimitir la compañera anterior, número uno de la lista electoral, corresponde la portavocía a la número dos y siguiente en la lista, la concejala de Podemos", han precisado.

En todo caso, Podemos ha planteado que detrás de la denuncia de Álvaro Gómez está su abstención en la votación sobre la implantación de la tasa de basuras, a la que Podemos ya anunció que se opondría. La abstención del edil de IU ha posibilitado una segunda votación por empate y que la tasa finalmente prosperase por el voto de calidad del presidente del Pleno.

"Lo que pretendía el concejal de IU era claro. Tratar de tapar que detrás de su voto a favor a la tasa de residuos había negociado con el PSOE una subida de sueldo para él y un cargo de confianza para su grupo. Es una práctica de compra y venta de votos que estamos demasiado acostumbradas a ver en la vieja política", han acusado desde Podemos.