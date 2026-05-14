Cobo destaca que Madrid será "puerta de entrada" de León XIV a España, con 18.000 voluntarios ya inscritos

Archivo - El Papa León XIV, en la Ciudad del Vaticano, el 18 de marzo de 2026. - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Madrid, José Cobo, ha destacado que la capital será la "puerta de entrada" del Papa León XIV a España durante la visita que el Pontífice del 6 al 9 de junio y ha subrayado la movilización generada en torno a su viaje al país, para el que ya se han inscrito 18.000 voluntarios.

Así lo ha señalado este jueves en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, en la que ha explicado que el Papa ha elegido comenzar su agenda española en Madrid por tratarse de "una diócesis europea grande" y "en expansión", donde está prevista la bendición de las primeras piedras de doce nuevas parroquias. "Eso en Europa no sucede. Viene a visitar una diócesis en expansión y desde aquí a otras muchas diócesis", ha afirmado el arzobispo.

Cobo ha recordado además que la primera parada del Pontífice en Madrid será un centro de atención a personas sin hogar situado en Carabanchel, una decisión con la que, a su juicio, se quiere visibilizar "la presencia que la Iglesia tiene" en los barrios y en los proyectos sociales de la capital. "Es gente que está en situación de calle y que no entra por mil cosas en otros proyectos y el Papa les va a ver", ha indicado.

El arzobispo ha destacado también la respuesta de los jóvenes ante la visita papal y ha precisado que la organización abrió inicialmente un proceso para captar 10.000 voluntarios, aunque finalmente se han registrado 18.000 inscritos. "Hay muchas ganas de que en nuestra sociedad pasen cosas buenas y de unirnos en torno a figuras buenas", ha asegurado Cobo, que ha considerado que existe "una sed especial" entre los jóvenes por escuchar al Papa León XIV.

Entre los eventos previstos en la visita papal destacan la vigilia de oración en la Plaza de Lima, con una estimación de 600.000 asistentes; la Santa Misa en la Plaza de Cibeles, con la previsión de asistencia entre 1 y 1,5 millones de personas; un encuentro diocesano en el estadio Santiago Bernabéu, con 80.000 personas, además de otros actos en Ifema, el pabellón Movistar Arena o la Catedral de la Almudena.

"POLÍTICA CON MAYÚSCULAS"

Preguntado por el discurso que el Pontífice pronunciará en el Congreso de los Diputados, Cobo ha rechazado que vaya a tener un tono de confrontación política y ha señalado que León XIV hablará "de política con mayúsculas", centrado en "la búsqueda de la verdad" y en la defensa del servicio público.

En relación con los posicionamientos internacionales del Papa, el arzobispo ha defendido que la Iglesia busca "el diálogo" y no el enfrentamiento partidista, y ha afirmado que el Pontífice trasladará mensajes vinculados a "la dignidad humana", "la justicia" y "el bien común", especialmente en cuestiones como la migración.

Finalmente, Cobo ha reconocido sentir "muchos nervios" ante la organización de la visita y ha destacado el trabajo de cerca de 200 personas que participan desde hace meses en los preparativos. "Queremos sacar lo mejor de cada uno y demostrar que desde Madrid y desde España somos capaces de hacer cosas juntos", ha concluido.