El CODEM denuncia el déficit de matronas y reclama incrementar su número para atender con garantías a la población

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MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) ha denunciado este martes, coincidiendo con el Día Internacional de la Matrona, el déficit de estas profesionales que presenta la Comunidad y ha reclamado incrementar su número "para atender con garantías a la población", con una estimación de 94 necesarias para alcanzar la media nacional y 856 para igualar la europea, y ampliar sus competencias.

Actualmente, según los datos del Colegio, en la región hay colegiadas 1.458 matronas ejercientes. De ellas, 840 trabajan en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a fecha del 31 de marzo de 2026, de las que solo 284 están en Atención Primaria, lo que se traduce en ratios de hasta 13.000 o 15.000 mujeres por matrona, muy por encima de lo recomendable, tal y como denuncia la Asociación de Matronas de Madrid (AMM).

Además, según el informe Desarrollo de la profesión de matrona en España de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), y con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ratio en el país es de 6,1 matronas por cada 10.000 mujeres entre 14-65 años, lo que la sitúa muy por debajo de la media europea, que es 9,1.

En el caso de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que según el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 1 de enero de 2025, hay 2.544.036 mujeres en esa franja de edad, la ratio se sitúa en 5,73 matronas por cada 10.000 mujeres, por debajo tanto de la media nacional como europea.

De este modo, según ha indicado el CODEM en un comunicado, harían falta por tanto 94 matronas para alcanzar la media nacional y 856 para igualar la europea.

REIVINDICACIÓN DE LA PROFESIÓN

En este marco, desde el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid han puesto en valor el papel esencial que desempeñan estas profesionales en el sistema sanitario, concretamente en lo relativo a la atención integral a la salud sexual y reproductiva de las mujeres a lo largo de toda su vida.

"Las matronas son una figura clave no solo durante el embarazo, parto y puerperio, sino también en ámbitos como la educación afectivo-sexual, la anticoncepción, la preparación a la maternidad y paternidad o la detección precoz de problemas de salud. Sin embargo, su potencial está lejos de aprovecharse plenamente en la Comunidad de Madrid debido fundamentalmente a dos factores dependientes el uno del otro como vasos comunicantes: la asunción real de sus competencias y la falta de profesionales", ha remarcado la institución colegial.

En este marco, ha trasladado su apoyo a las reclamaciones de la Asociación de Matronas de Madrid para que puedan ejercer todas las competencias que les reconoce la normativa vigente (Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería, publicado en el BOE el 6 de mayo de 2005; y Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo, publicada en el BOE el 28 de mayo de 2009).

Entre esas competencias, ponen especialmente el énfasis en la atención en anticoncepción, menopausia, disfunciones del suelo pélvico o consulta preconcepcional, ámbitos actualmente "infraatendidos", sobre todo en Atención Primaria. Asimismo, en el ámbito hospitalario, llaman a asumir plenamente su papel en el cuidado de la mujer durante el puerperio y en la atención a problemas ginecológicos, así como ocupar los puestos que les corresponden, como las unidades de hospitalización obstétrica.

Un desarrollo completo de sus competencias que debe ir acompañado, además, de un incremento de plantillas que permita reducir la sobrecarga asistencial y garantizar una atención de calidad. Todo ello, junto a un mayor reconocimiento institucional, profesional y social de su labor.

Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid se insiste en que invertir en matronas "no solo mejora los resultados en salud, sino que contribuye a un sistema sanitario más eficiente, equitativo y centrado en las necesidades de las mujeres".