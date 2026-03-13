El CODEM rechaza "cualquier fragmentación" del Estatuto Marco y pedirá una reunión "urgente" con Matute

Archivo - Entrada de la sede del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) ha advertido este viernes que "cualquier fragmentación" del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios, como la reclamada por parte de la profesión médica, "supondría un grave error para el futuro del sistema sanitario público" y, en este sentido, ha anunciado que pedirá una reunión "urgente" con la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, tras su apoyo a un marco propio para facultativos.

"La sanidad española se ha construido sobre un modelo de trabajo multidisciplinar, en el que enfermeras, médicos y demás profesionales sanitarios trabajan de forma coordinada para garantizar una atención integral y segura a los pacientes. Cualquier intento de establecer estatutos diferenciados por categorías profesionales rompería esa lógica de cooperación y pondría en riesgo la cohesión del sistema", ha advertido en un comunicado.

La máxima responsable de la Sanidad madrileña trasladó este jueves a responsables de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) el apoyo del Gobierno madrileño al Estatuto Marco propio para la profesión y reclamó al Ministerio que impulse un proceso de negociación "real" con todos los profesionales, incluidos los médicos, como interlocutores directos en la negociación de sus condiciones laborales, habilitando un espacio propio en el que se incluya a sus representantes.

Según ha avanzado, solicitará una reunión urgente a la consejera de Sanidad "para confirmar de primera mano" su postura en este sentido, ha indicado en un comunicado.

Desde el CODEM han subrayado que el Estatuto Marco "debe ser único para todas las categorías profesionales, incorporando las especificidades de cada profesión, pero siempre dentro de un mismo marco normativo que garantice la igualdad, la coordinación entre profesionales y la continuidad asistencial".

En su opinión, plantear marcos laborales separados para distintas profesiones "no solo introduce desigualdades dentro del sistema sanitario, sino que envía un mensaje profundamente equivocado sobre cómo debe organizarse la atención sanitaria en el siglo XXI".

En esta línea, la institución colegial ha recordado que el Sistema Nacional de Salud "no puede construirse a partir de intereses corporativos aislados, sino desde una visión global que refuerce los equipos sanitarios y garantice que todas las profesiones puedan desarrollar su labor en condiciones adecuadas".

Además, ha defendido que dividir el Estatuto Marco en diferentes normas para cada profesión "podría generar tensiones entre profesionales, dificultades organizativas en los centros sanitarios y un impacto negativo en la continuidad asistencial que reciben los pacientes".

En este marco, ha reclamado a la Administración que cualquier reforma del texto se aborde "desde el diálogo real con todas las profesiones sanitarias, evitando decisiones que fragmenten el sistema y debilitando el modelo de atención multidisciplinar que ha caracterizado históricamente a la sanidad pública española".

"La sanidad pública no necesita más barreras entre profesionales, sino más cooperación. El futuro del sistema sanitario pasa por reforzar los equipos multidisciplinares y avanzar unidos para dar respuesta a los retos del sistema", ha argumentado.

En esta línea, ha reiterado que debe seguir siendo "el instrumento común que vertebre el sistema sanitario, garantizando condiciones laborales justas para todos los profesionales, reconociendo las particularidades de cada categoría, pero siempre dentro de un marco único que preserve la cohesión del Sistema Nacional de Salud y la calidad de la atención a los pacientes".

En este contexto, ve "imprescindible" que cualquier cambio que afecte al marco laboral del sistema sanitario "cuente con la participación de todas las profesiones implicadas". "Si se abre la puerta a la creación de estatutos específicos para determinadas categorías profesionales, las enfermeras también cuentan con características y competencias propias que podrían justificar un marco específico para la profesión, por lo que este debate debería abordarse desde una perspectiva global y equitativa", ha defendido.

En cualquier caso, ha remarcado que la prioridad debe seguir siendo "preservar la cohesión del Sistema Nacional de Salud y fortalecer el modelo de atención multidisciplinar, en el que cada profesional aporte su conocimiento y competencias para ofrecer la mejor atención posible a los pacientes".