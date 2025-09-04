CODEM reclama la presencia de enfermera escolar en los centros: solo un 22% contará con ella en el arranque de curso

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) ha reclamado este jueves la presencia de enfermeras escolares en todos los centros de la Comunidad y ha denunciado que este curso 2025/2026 arranca en la región con solo un 22% de los colegios públicos y concertados que cuentan con esta figura.

En un comunicado, la institución colegial ha remarcado la región cuenta con una enfermera escolar por cada 1.200 estudiantes, una cifra que pese a ser la más elevada de España queda lejos de la media europea, que es de una enfermera para 750 alumnos.

Una situación que, según denuncia el CODEM, se viene repitiendo en los últimos años y que es "muy preocupante". En este sentido, ha defendido que su presencia debe ser obligatoria en todos los centros educativos, para lo que se requiere "voluntad política" y los "recursos necesarios".

En detalle, el CODEM reclama como "una de las primeras medidas a abordar" la de "hacer frente al vacío legal que existe con relación a esta figura". Según ha explicado, actualmente no existe ninguna ley en España que regule la presencia obligatoria de enfermeras escolares en los centros educativos.

En el caso de la Comunidad de Madrid, ha detallado, "la administración se ha limitado a implantar enfermeras escolares en el caso de alumnos con enfermedades crónicas, a través de la ORDEN 629/2014, de 1 de julio".

"Es urgente no solo aprobar un marco normativo que reconozca esta figura en todos los centros, sino también estabilizar sus condiciones laborales, garantizando el número suficiente de plazas, su continuidad anual y la creación de bolsas de trabajo específicas. Y es necesaria la coordinación entre la administración central y autonómica, de forma que se establezcan criterios comunes y homogéneos en cuanto a sus funciones, competencias y reconocimiento profesional", ha alegado el CODEM en un comunicado.

UNA FIGURA CLAVE

Según se destaca desde el Colegio, la enfermera escolar es "una figura clave para la salud, la atención y el bienestar de los estudiantes, que debe reconocerse, consolidarse y contar con una contratación estable que elimine la temporalidad y la incertidumbre actual". "Solo así podrá garantizarse la continuidad asistencial en los colegios", ha remarcado.

En este sentido, ha recalcado que su escasez "pone en riesgo la continuidad asistencial de los alumnos, su salud y su bienestar" y, en este sentido, ha defendido que esta figura "debe entenderse como una inversión sanitaria imprescindible" ya que es "un referente en la prevención, la promoción y la educación para la salud en los centros educativos".

La enfermera escolar coordina las actuaciones en salud con otros centros e instituciones y asume la responsabilidad de todas las cuestiones relacionadas con la salud del alumnado. En este sentido, el CODEM ha resaltado que "añade valor a los centros educativos y ejerce como autoridad sanitaria entre cuyas funciones está detectar y prevenir futuras patologías, contribuir a reducir el absentismo escolar y facilitar la conciliación familiar".

Así, ha subrayado que se trata de una figura que "resuelve muchas incidencias de salud a lo largo de la jornada, evitando, en ocasiones, el traslado y/o ingresos en centros sanitarios de los alumnos".

"La enfermera escolar no es un recurso puntual ni complementario: es una profesional esencial que garantiza la atención sanitaria, la prevención y la equidad en la educación", ha zanjado el Colegio.