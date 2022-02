Colectivos denuncian el abandono institucional que sufren los vecinos de la Cañada y reclaman contratos de luz

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Cívica por Cañada Real junto a otros colectivos han denunciado este domingo durante una manifestación en la Puerta de Sol el abandono institucional que están sufriendo los vecinos de los sectores V y VI de la Cañada Real por el corte de suministros de luz y han reclamado contratos.

Decenas de personas se han sumado a la nueva protesta criticando a la empresa eléctrica Naturgy por el corte del suministro eléctrico, advirtiendo de que no van a permitir que se rían de ellos, ni de la situación actual que viven los "más 1.500 niños" afectados en la antigua vía pecuaria.

"No permitáis que se rían de nosotras, no permitáis que se rían de la situación de los niños de Cañada Real, no lo permitáis porque no hemos venido a mentir, hemos venido a decir verdades y a exigir derechos", ha expresado uno de los portavoces.

A la concentración han asistido la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García.

La diputada regional ha manifestado que les parece "absolutamente inhumano" que en un momento en el que la Comunidad de Madrid ha repartido "más de 5.000 contratos de emergencia, el único contrato que necesitaban en Cañada para pagar luz nunca "les ha llegado".

En este contexto, los asistentes han portado pancartas demandando la vuelta de la luz, contratos y una mesa de seguimiento para tratar de solucionar esta situación que lleva ocurriendo desde hace más de 500 días. Además de los carteles de demanda, se han apreciado otros de sindicatos afines a las protestas, como el de Comisiones Obreras (CC.OO)

Asimismo, los asistentes han participado de forma activa en la protesta coreando cánticos como 'no, no, no nos pararán' mientras una batukada se encargada de poner la música que ha acompañado durante toda la jornada de protesta a los manifestantes.

De igual modo, otras plataformas han asistido a la manifestación a dar su apoyo como la Coordinadora de Vivienda en Madrid, quien ha aseverado que apoyan todo lo referido a la Plataforma de Pobreza Energética y de vivienda en general, porque ellos "también padecen muchos cortes de luz".

500 DÍAS SIN LUZ

El lunes se cumplieron 500 días desde el corte de luz en la Cañada. Ante esto, la Plataforma Cívica por la Luz en Cañada Real ha estado preparando distintas movilizaciones para dar apoyo y visibilidad a las condiciones en las que están viviendo en el Sector 5 y 6.

Denuncian públicamente "la situación prolongada de abandono y la grave vulneración de derechos humanos que vienen sufriendo desde hace quince meses". La Plataforma Cívica ha escrito cartas dirigidas al presidente del Gobierno, al Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil y a los 9 Relatores especiales de Naciones Unidas. También se reunieron la pasada semana con el Defensor del Pueblo.

Además, esta plataforma hizo públicos la pasada semana los datos sobre el impacto en la salud y la educación de 149 hogares encuestados el pasado 12 de diciembre de los Sectores 5 y 6. Siete de cada diez personas encuestadas manifestaron tener su salud afectada debido a los cortes de luz, nueve de cada diez en el caso de los mayores. Además el 81% de los menores ven afectado su derecho a la educación.

RETORNO DEL SUMINISTRO

La Comunidad de Madrid considera de "dificultad extrema" el retorno del suministro energético al Sector 6 de la Cañada Real porque depende de los "hábitos de consumo eléctrico" de sus habitantes y de "la imposibilidad legal de admitir el uso residencial y sus instalaciones interiores".

Estas y otras razones "hacen que exista una dificultad extrema para el retorno del suministro eléctrico al Sector 6", transmitió en una carta el Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, Markel Gorbea Pérez, en respuesta a la petición expresa realizada por la Plataforma por la Cañada.

En la misiva, el comisionado responde a la demanda de solución urgente para la Cañada efectuada desde Amnistía Internacional recordando que en sus seis sectores "han venido disfrutando de suministro de energía eléctrica como resultado de los enganches ilegales existentes a lo largo del trazado actual".

En octubre de 2020, la "brutal demanda de energía eléctrica relacionada con cultivos de sustancias prohibidas en los sectores 5 y 6 fue la que hizo que se activaran los mecanismos automáticos de protección de la línea general de distribución que tienen por objeto proteger a las personas y a las instalaciones de sobrecargas y sobreintensidades".

El comisionado regional insiste en que en el Sector 6, no así en el 5, ha sido "imposible" la vuelta del suministro, "a pesar de que la compañía suministradora (Naturgy) intenta la reactivación dos veces al día".

En lo que se refiere a las soluciones a medio y largo plazo, Markel Gorbea recuerda que según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid, el suelo en el que se ubica el Sector 6 tiene la clasificación de no urbanizable de especial protección ecológica.

"Es fácil comprobar que el uso residencial no está entre los permitidos por lo que, como ya ha informado el Ayuntamiento de Madrid, no es posible autorizar edificaciones destinadas a uso de vivienda, ni tampoco las instalaciones relacionadas con dicho uso", ha indicado.