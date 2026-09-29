Colectivos vecinales de Carabanchel rechazan el 'mini Movistar Arena', un "eventódromo" a metros del Palacio Vistalegre

Archivo - Mural de la Musa, en el Palacio Vistalegre - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Colectivos vecinales de Carabanchel rechazan el 'mini Movistar Arena' dibujado por la Comunidad de Madrid àra los terrenos del antiguo campo de fútbol Puerta Bonita, un "eventódromo" a metros del Palacio Vistalegre, ha informado la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en un comunicado.

Se trataría de un pabellón para conciertos y espectáculos con aforo para entre 5.000 y 7.000 espectadores. Ante la posibilidad, la Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel ha manifestado su "rechazo frontal" a este proyecto, un nuevo "eventódromo", invitando al vecindario a acudir al pleno de la Junta de Carabanchel de este jueves.

Los colectivos vecinales consideran el nuevo pabellón "innecesario para el barrio" porque, entre otras razones, la zona donde se va a alojar, con más de 150.000 habitantes, "carece de equipamientos deportivos y de piscina pública, en un contexto de olas de calor continuadas en verano debido al cambio climático". El campo de Puerta Bonita, abandonado desde 2007, "podría ser el lugar idóneo para paliar este déficit".

"Además Carabanchel ya tiene un espacio para conciertos, el Palacio de Vistalegre, que se encuentra a poco más de 600 metros del campo de fútbol de Puerta Bonita, con un aforo para 10.000 espectadores, al que hay que añadir una sala para algo más de mil", han indicado.

Se trataría igualmente de un proyecto "no demandado por el vecindario", que "lo único que aportará será ruido, contaminación, dificultades de movilidad y problemas de aparcamiento, en una zona con mucha densidad de población y masificación de los recursos actuales".

Para la coordinadora vecinal, "el nuevo auditorio responde a un fin puramente mercantil, olvidando tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid las necesidades de servicios públicos reclamadas desde hace años por distintas organizaciones de la sociedad civil de Carabanchel".

La Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel realizó una consulta popular antes de este verano sobre la mejora de la plaza de Oporto y el uso de establecimientos abandonados de su entorno, en la que participaron cerca de 2.500 personas. El 69% eligieron construir un polideportivo de gestión pública con piscina en los terrenos del campo de fútbol de Puerta Bonita.

"En caso de seguir adelante con un proyecto que nace de espaldas a la ciudadanía, comenzará un proceso de movilizaciones en el barrio", han adelantado.