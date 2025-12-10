Colectivos de la zona Sur convocan una manifestación contra el "genocidio" en Gaza que irá de Getafe a Leganés

Cartel de la manifestación entre Getafe y Leganés en contra del "genocidio" en Gaza y en favor de sanciones a Israel - COLECTIVOS DE APOYO A PALESTINA

GETAFE 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varios colectivos de apoyo a Palestina en la zona Sur de Madrid han programado una marcha a pie para este sábado, 13 de diciembre, desde Leganés a Getafe para reclamar el fin al "genocidio" en la Franja de Gaza.

Al tiempo, la marcha reclamará sanciones a Israel por continuar con los bombardeos en la franja, vulnerando el acuerdo de paz alcanzado hace ya varias semanas.

La salida de la movilización será a las 11 horas desde la Plaza de San Salvador en Leganés, y llegará dos horas más tarde, en torno a las 13 horas, a la plaza de la Constitución de Getafe, junto al Ayuntamiento.

EL RECORRIDO

Esta previsto que la marcha discurra por la carretera M-406 (que enlaza Getafe con Leganés) y que a la altura del Hospital Universitario de Getafe enfile la calle Leganés hasta el Consistorio.

Entre los convocantes hay colectivos de apoyo a Palestina de Getafe, Leganés, Parla, Fuenlabrada, Móstoles, Pinto y Alcorcón.

El grupo de Más Madrid Leganés ha asegurado que esta convocatoria supone un acto para "levantarse por Palestina", así como para "exigir el fin del genocidio y sanciones inmediatas a Israel". "Nos vemos en las calles", ha señalado la formación.

Desde la plataforma 'Pueblos del Sur de Madrid por Palestina' han señalado que "la sociedad civil representada en estos colectivos del Sur de Madrid reivindica el derecho del pueblo palestino a resistir frente a la ocupación, a la autodeterminación y al retorno de su población exiliada".

"A medida que el genocidio se alarga, la comunidad global no puede permanecer en silencio. Exigimos la retirada total de las Fuerzas de Ocupación, el fin de la impunidad por crímenes de guerra, así como el inicio de un proceso de descolonización total de Palestina", han apuntado desde el colectivo.