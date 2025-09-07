Un colegio de Campamento se concentra este lunes para exigir al Ayuntamiento la ampliación del patio en terrenos aledaño

Obras en los terrenos aledaños del CEIP Gonzalo Fernández de Córdoba, Madrid, el 1 de septiembre de 2025. - AMPA CEIP GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA

Fuentes municipales arguyen que su voluntad es que se amplíe la zona de recreo del centro educativo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gonzalo Fernández de Córdoba se concentrará este lunes 8 de septiembre para exigir al Ayuntamiento de Madrid que detenga las obras iniciadas en un terreno aledaño que, según se acordó, iba a servir para ampliar el patio del colegio.

Ubicado en el barrio de Campamento, en el distrito madrileño de Latina, el colegio cuenta actualmente con un patio de "200 metros cuadrados y sin sombras para 290 niños", según la presidenta de la asociación de madres y padres (AMPA), Irene Navarro, cuando la normativa estatal indica que, como mínimo, tiene que ser de 900 metros cuadrados.

Por ello, los familiares de los menores llevan años reclamando que se utilicen los terrenos contiguos para ampliar la zona de recreo y, en noviembre de 2024, consiguieron que el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid reflejara la aprobación de la Junta del distrito Latina para ceder los terrenos anexos.

A pesar del acuerdo alcanzado, la portavoz de los familiares denuncia que hace un par de semanas se iniciaron unas obras en el mismo espacio para construir un aljibe, por lo que la promesa de ampliar el patio "queda en el aire".

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que la obra está destinada a la instalación de un grupo de presión y aljibe para garantizar los parámetros de caudal y presión de la acometida de protección contra incendios. "Se realiza en una pequeña parcela de equipamiento contigua al patio para no restar espacio útil a ese patio, han añadido.

Además, desde la Junta del distrito han informado de que las obras están paralizadas porque "se está estudiando si se puede ampliar el patio, como pide el AMPA, a la vez que se construye esa medida antiincendios". "La voluntad de la Junta es que así sea y así se votó en el Pleno del distrito", han expresado.

El AMPA del colegio ha solicitado una reunión con el concejal para que le explique bien la obra y para ver qué pasa con el acuerdo del Pleno, según la portavoz. Pero, hasta que lleguen las explicaciones oportunas y como medida de presión, han optado por concentrarse minutos antes del inicio del curso, este lunes.