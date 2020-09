El Colegio de Enfermería alerta de que suspender las prácticas sanitarias pone en riesgo la salud de los ciudadanos

"La actual situación de pandemia no es excusa para tomar esta incomprensible decisión", sostiene

El Colegio de Enfermería de Madrid (CODEM) ha manifestado su rechazo a la decisión de la Consejería de Sanidad de suspender las prácticas en hospitales y centros de salud, que afecta los miles de estudiantes del Grado de Enfermería en la Comunidad, y ha advertido de que "se trata de un grave error que pone en peligro la formación de los que a futuro serán los responsables de la salud de los ciudadanos, con el riesgo que eso conlleva".

En un comunicado, ha calificado la medida de "inexplicable y sin justificación", ya que argumenta que el sistema "no se puede permitir la suspensión de unas prácticas clínicas que son la esencia de la profesión y que, académicamente, suponen además el grueso de los créditos del último curso".

"Sin cursar y superar esos créditos no podrán graduarse y sin graduarse no podrán ejercer", ha recalcado la organización colegial, al tiempo que ha recordado que "desde el inicio de la pandemia ha quedado en evidencia la falta de profesionales enfermeros, y ante esta situación, la Administración autonómica se excusa con el argumento de que no hay enfermeras para contratar".

"La realidad es que nos encontramos ante la ausencia de una política que incluya un plan de incentivos y una contratación estable y dimensionada a la necesidad de los cuidados de la población", han recalcado desde el CODEM.

Por otro lado, han criticado la "falta de información por parte de la Administración, a la que acusan de generar "una innecesaria situación de incertidumbre en el futuro de estos estudiantes que desconocen si van a poder llevar a cabo sus prácticas en algún momento y qué planes hay al respecto".

"La actual situación de pandemia no es excusa para tomar esta incomprensible decisión", ha aseverado la organización colegial, que ha trasladado su apoyo a todos los estudiantes de Grado de Enfermería, frente a "la improvisación y la ausencia de planificación en las decisiones que se están tomando desde las administraciones".