El Colegio Virgen de Europa de Boadilla apuesta por una "educación integral" e imparte artes escénicas desde 1º de Primaria - COLEGIO VIRGEN DE EUROPA DE BOADILLA DEL MONTE

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte apuesta por una "educación integral" e imparte artes escénicas desde 1ª de Primaria como forma de entrenar competencias para la vida.

"Comunicar con claridad, escuchar, gestionar los nervios cuando se habla en público o confiar en el propio criterio son aprendizajes que no siempre caben en un examen, pero que marcan la vida de una persona", sostiene el centro educativo en un comunicado.

Así, reivindica que en el Virgen de Europa se trabajan en todas las etapas y se integran en los horarios de Primaria, ESO Y Bachillerato, con la posibilidad del Bachillerato de Artes Escénicas para quien quiera profundizar.

Basa su metodología en el entrenamiento de destrezas, habilidades y competencias, "lejos de la simple memorización de contenidos". Los resultados "respaldan ese enfoque", ya que en la última evaluación PISA for Schools de la OCDE, a la que el centro se presenta de forma voluntaria, sus alumnos de 15 años superaron la media española en 62 puntos en Matemáticas, 61 en Lectura y 39 en Ciencias.

"Nuestra misión es educar de forma integral y preparar a las nuevas generaciones para la realidad que van a vivir", ha explicado el director del centro, Enrique Maestu.

Desde 1º de Primaria, el teatro está integrado en el horario escolar como otra materia del currículo. En 3º y 4º, las clases de teatro y danza en inglés "se convierten cada curso en auténticos musicales de Broadway", como Matilda (2024) o Newsies (2025). Tienen que manejar escenografía, utilería, el texto, no solo el propio, sino el de los demás compañeros, algo que implica trabajo en equipo, resolución de problemas, y expresividad, ha explicado explica María de Miguel, que lleva 12 años impartiendo Teatro y Danza en Inglés en Primaria.

"Mediante juegos vamos desarrollando la capacidad de expresarnos sin necesidad de utilizar la palabra, a través de los gestos", ha añadido por su parte la profesora de Teatro en 1º y 2º de Primaria Fátima Rojas, quien también trabaja la dicción, la voz y la memoria con trabalenguas y textos.

EN SECUNDARIA: UN ESPACIO PROPIO DONDE PODER EXPRESARSE

"¿Para qué se implanta el teatro en un centro educativo? ¿Para crear actores? ¿Para crear dramaturgos? No, para crear personas", ha planteado por su parte el coordinador de Teatro y profesor en 5º de Primaria, ESO y 1º de Bachillerato, Julio Hidalgo. Sus alumnos trabajan la finalidad del teatro desde la comunicación.

Las sesiones buscan que desaparezcan los roles y las jerarquías del aula y dar voz al alumno. "Ahí es donde se desenmascara, por así decir, el alumno y empieza la persona. Tienen un espacio seguro donde expresarse y ser escuchados", ha añadido.

El recorrido culmina en el Bachillerato de Artes Escénicas, que mantiene las claves del proyecto educativo del centro y suma formación en teatro, canto, danza e interpretación. "Junto a una sólida base académica, trabaja el liderazgo o la oratoria en inglés, y da acceso a grados universitarios de Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas y Enseñanzas Deportivas, así como Enseñanzas Artísticas Superiores (Danza, Música, Teatro)", destaca el centro.

Lo dirigen la actriz Fátima Rojas, con más de dos décadas de experiencia en teatro, ópera y televisión, y el actor y director Julio Hidalgo, con paso por el Globe Theatre de Londres.