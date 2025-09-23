Los colegios madrileños se adaptan a la eliminación de dispositivos digitales: "Las familias deben controlar en casa"

Los maestros tampoco pueden programar deberes u otras tareas académicas que las requieran fuera del horario escolar

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los colegios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid se están adaptando con normalidad a la eliminación del uso individual de los dispositivos digitales en Educación Infantil y Primaria en el inicio del curso escolar.

Lo ha destacado este martes a los medios de comunicación el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, tras visitar el colegio concertado El Valle para comprobar cómo se está empezando a aplicar esta medida pionera.

Los alumnos de 5º de Primaria de este centro del madrileño barrio de Las Tablas, que hasta el pasado curso 2024/25 tenían una tablet propia durante la jornada lectiva, han vuelto este año a utilizar libros y cuadernos en sus clases diarias. Por su parte, los de 6º, que empezaron el pasado año con un proyecto educativo que incluía un dispositivo individual por estudiante, lo mantienen este curso dentro del margen temporal que se recoge en el decreto.

Como El Valle, el resto de colegios sostenidos con fondos públicos de la región también están aprovechando estas primeras semanas de curso para empezar a aplicar esta normativa pionera aprobada por el Gobierno regional, que además impide a los maestros encargar deberes u otras tareas académicas evaluables que exijan utilizar tablets, ordenadores, móviles o similares fuera del horario escolar.

"Es una medida para proteger la infancia, la adolescencia y proteger del abuso, de la utilización errónea y de todos los riesgos que supone la utilización incorrecta de los dispositivos electrónicos", ha subrayado Viciana.

En este sentido, ha recalcado que hay estudios científicos con evidencias tanto desde el punto de vista médico de la salud, como de la salud física, que los menores "se veían afectadas por el uso abusivo de estos dispositivos electrónicos", como problemas de sueño, de visión o soledad.

LIMITACIÓN

En cuanto al uso compartido entre dos o más niños, se permite siempre con una finalidad pedagógica, bajo la supervisión de los docentes y con limitaciones de tiempo en función de las edades. Así, en el segundo ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años) y en los dos primeros cursos de Primaria, está limitado a una hora semanal.

En el caso de los escolares de 3º y 4º de Primaria será de una hora y media, mientras que los de los dos últimos cursos podrán usarlas con estas condiciones un máximo de dos horas semanales. Los más pequeños del primer ciclo de Infantil, de hasta 3 años, deben evitar el contacto con estos dispositivos.

En cuanto a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), son los propios colegios e institutos los que delimitarán su uso individual o compartido según las características de las enseñanzas, edad y grado de madurez de sus estudiantes.

RESPONSABILIDAD DE LAS FAMILIAS

Por su parte, el director de los colegios El Valle, Luis Miguel Rodríguez Zarza, ha destacado que los profesores están "muy contentos" con este cambio y ha defendido que cualquier herramienta tecnológica debe ser "una parte más" de la enseñanza pero "no atarse" a ella.

"Si la Consejería de Educación y los centros educativos estamos implantando y estamos dejando poco a poco, sin abandonar de todo, la tecnología, las familias deben controlar los móviles y las tablets en casa. ¿De qué nos sirven a los colegios limitar el uso si luego después no se hace en casa?", se ha preguntado.