Los colegios mayores acogen a más de 1.000 jóvenes en verano, con Big Data e IA entre las formaciones más destacadas

Archivo - Alumnos llegan a la parada de Metro de Ciudad Universitaria para comenzar el primer examen de la PAU 2026, , a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26 comienza hoy en la Comunidad de M - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los 19 colegios mayores que han abierto durante los meses de julio y agosto, con motivo de la primera edición de Madrid Campus 365, han acogido a más de 1.100 jóvenes, con Big Data e Inteligencia Artificial (IA) entre las formaciones más destacadas de los 41 cursos programados.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha visitado este martes el Colegio Mayor Santa María de Europa, uno de los centros adheridos a este programa piloto puesto en marcha este verano y que permite mantener abiertos en las vacaciones escolares de julio y agosto para que los jóvenes conozcan de primera mano el sistema universitario madrileño.

Los participantes han mostrado una alta satisfacción a través de las encuestas, en las que han otorgado una valoración media de 4,85 sobre 5 en aspectos como la actualidad de los contenidos, la cercanía de los profesores, la atención personalizada y el aprendizaje desarrollado en grupos reducidos, según ha detallado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

"La gran mayoría son jóvenes preuniversitarios que se acercan al mundo universitario y a estos cursos muy variados dentro de todo el programa que hemos tenido a lo largo del verano. El resultado ha sido positivo para ser una experiencia piloto", ha destacado Zarzalejo, que ha aseverado que ya "piensan" en la segunda edición.

Todos los cursos impartidos han tenido una "buena acogida" por parte de los estudiantes, destacando Big data para entender el mundo, Automatización sin programar e IA generativa para creación de contenidos. También han estado entre los más demandados los de Taller de guion para cine y TV, Producir y dirigir tu primer documental y los de Emprendimiento para No Emprendedores.

Estas actividades semanales, con un precio de 30 euros, han contado con la participación de relevantes expertos en los diferentes temas, que han aportado sus experiencias reales y una visión cercana del mundo profesional.

Además, los participantes que así lo han deseado han podido alojarse en los colegios mayores pagando 50 euros al día con pensión completa con acceso a todas sus instalaciones, mientras que los familiares que quisieran acompañarlos tenían que abonar 75 euros en las mismas condiciones.

El Ejecutivo madrileño ha invertido 700.000 euros en este programa que forma parte de la estrategia Comunidad de Madrid Región Universitaria y que se ha desarrollado en colaboración con la Asociación de Colegios Mayores de Madrid.