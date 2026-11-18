Archivo - Un autobús circula por las inmediaciones del intercambiador de Moncloa - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una colisión de dos autobuses en el Bus-Vao de la A-6, sentido entrada a la capital, en la zona de Ciudad Universitaria, ha dejado dos heridos leves y retenciones en la entrada a la capital por esa vía, principalmente en el caso de los interurbanos que tienen como destino el intercambiador de Moncloa.

El alcance entre los dos vehículos se ha producido en el punto kilométrico 4.9 de la A-6, en la zona de Ciudad Universitaria y ha obligado a cortar el tráfico totalmente en el carril Bus-VAO sobre las 9 horas, según han indicado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de Emergencias Madrid.

Un autobús de la línea 656 de Avanza, que conecta Madrid con Pozuelo de Alarcón, ha sufrido una avería que ha generado un pequeño atasco en la entrada del intercambiador de Moncloa y dos autobuses han colisionado, según han explicado desde el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Como consecuencia del alcance entre los dos vehículos, dos personas han resultado heridas leves y han sido atendidas por sanitarios del Samur-Protección Civil.

Además, el personal sanitario está atendiendo a más pasajeros de los autobuses por latigazos cervicales y lesiones menores, según han indicado fuentes de Emergencias Madrid. Bomberos de la capital también han acudido al lugar para controlar la situación.

Esto ha provocado hasta dos kilómetros de retenciones en el carril Bus-Vao de la A-6, con autobuses interurbanos que se dirigen al intercambiador de Moncloa que no pueden llegar a su destino. Además, la circulación en el tronco central registraba también complicaciones circulatorias.