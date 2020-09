Comerciantes del Rastro se concentrarán este miércoles en la Plaza de la Villa por la reapertura del emblemático mercado

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Comerciantes de El Rastro, reunidos en la Asociación El Rastro Punto Es, Asosicación Argatsana y la Asociación Independiente del Rastro, se reunirán este miércoles en la Plaza de la Villa, a las 17 horas, por la reapertura del emblemático mercado de la capital.

"Nos parece absolutamente lamentable la actitud del Ayuntamiento de Madrid y de su alcalde. Este Ejecutivo no es de fiar y por este motivo no vamos a parar de movilizarnos hasta que se reabra el Rastro en condiciones justas y dignas para los 1.000 titulares de los puestos", ha expuesto en un comunicado.

Y es que el Rastro no ha reabierto desde su cierre tras decretarse el estado de alarma. El gobierno municipal alega que los puestos no pueden volver a su antigua ubicación, la huella, pues no se mantendrían las medidas higiénico-sanitarias precisas para combatir la pandemia de la Covid-19.

Coincidirá esta concentración con la celebración del Pleno de Centro, que abordará la vuelta a la actividad del Rastro pero en "una ubicación que cumpla con las condiciones" marcadas por pandemia.

La ubicación puede corresponder a la que plantea la Junta de Centro, a la de la propuesta de los comerciantes del Rastro, o a cualquier otra que se consensúe, siempre con la luz verde de la Comunidad, han avanzado fuentes municipales de Centro a Europa Press.

Será el concejal-presidente del distrito, José Fernández, quien planteará este miércoles la propuesta de ubicar el Rastro en un emplazamiento "que cumpla con condiciones higiénico-sanitarias", modificando así la redacción literal de la moción registrada, que en un principio abogaba por la vuelta del mercadillo "en la nueva ubicación propuesta por el distrito como única forma de garantizar el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, de seguridad y salud pública".

Explican en la Junta que esa redacción corresponde al registro de la moción, con fecha 1 de septiembre, pero tres días después se produjo una mesa de trabajo entre las asociaciones de comerciantes y el distrito, que llevará a que el concejal-presidente eleve esta proposición modificada durante la celebración del Pleno.

Sí que se mantiene en la nueva propuesta de PP y Cs que, "una vez que las autoridades sanitarias informen positivamente acerca del fin de la pandemia se reubicaría de nuevo el Rastro respetando la huella original en cuanto a su colocación, ocupando cada uno de los puestos autorizados su lugar de origen previo a la crisis sanitaria". Este compromiso ya fue transmitido en comunicaciones anteriores a las asociaciones del Rastro.

50% DE PUESTOS

La petición de los comerciantes pasa por mantener el Rastro histórico, al 50 por ciento de los puestos de forma alterna cada domingo y en sus ubicaciones habituales en un eje principal que trascurra desde la calle Duque de Alba hasta la ronda de Toledo.

Además, en dicha propuesta contemplan establecer vallas que separen la parte central de la vía principal de tal forma que un lado sea de subida y el otro de bajada.