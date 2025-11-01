Comienza la cuenta atrás para San Isidro con parpusa, mantón, chulería y talleres mensuales de chotis en Lavapiés

Archivo - Cientos de personas bailan el chotis durante el pasacalles castizo ‘Bailando por Madrid’ por las Fiestas de San Isidro, en la Plaza Mayor de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis meses faltan para celebrar las fiestas más castizas de Madrid, las de San Isidro, patrón de la capital, medio año más que suficiente para poner a punto la parpusa, el mantón de manila, la chulería y los pasos del chotis, con talleres mensuales para aprender a bailarlo desde uno de los barrios más castizos de la capital, Lavapiés.

Los últimos sábados de cada mes, con la excepción de diciembre, fiestas navideñas mediante, regresan las tardes de chotis en el Centro Cultural Lavapiés hasta marzo, clases magistrales gratuitas impartidas por la Asociación Chotis Siempre Madrid. Sólo es necesaria la inscripción en el correo electrónico cclavapiés@madrid.es.

La Asociación Chotis Siempre Madrid, @chotissiempremadrid en Instagram, sale a bailar todos los domingos del año en distintos puntos del corazón de la ciudad gracias a la ayuda que les presta la Junta Municipal de Centro en forma de autorizaciones. Además cuentan con su propio local en el Centro Cultural Lavapiés para practicar sus números de zarzuela.

Y este mismo lunes, a las 17 horas, la Plaza de Oriente se llenará de chulapos y chulapas para conmemorar el 175 aniversario del primer chotis. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y el concejal de Centro, Carlos Segura, acompañarán a los asistentes en un acto organizado por la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños con la colaboración del Ayuntamiento.

La celebración reunirá a agrupaciones castizas, chulapos y amantes del folclore madrileño para rendir homenaje al baile más emblemático de la ciudad. A lo largo de la jornada actuarán las voces más populares de Madrid, como Manuel de Segura, Mari Pepa de Chamberí, María Rodríguez y Olga María Ramos.