Comienza la fase de pruebas del nuevo carril Bus-VAO de la A-2, que inicialmente llegará hasta Torrejón de Ardoz

Archivo - Bus Vao de la A-2- AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - Archivo

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo carril Bus-VAO de la A-2 comenzará durante este mes de agosto su fase de pruebas entre Madrid y Torrejón de Ardoz, que se desarrollará de manera progresiva hasta la primera semana de septiembre con el objetivo de comprobar el funcionamiento de todos los sistemas instalados y facilitar que los conductores se familiaricen con la nueva señalización y sus normas de utilización.

La Dirección General de Tráfico (DGT), la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y el Ayuntamiento de Madrid pondrán así a prueba la nueva infraestructura una vez finalizadas las obras para su implantación.

Aunque el carril izquierdo de cada sentido de la A-2 ha sido habilitado entre Madrid y Alcalá de Henares, en esta primera fase llegará únicamente hasta Torrejón de Ardoz, tanto durante el periodo de pruebas como posteriormente en su funcionamiento. Su extensión hasta Alcalá se llevará a cabo en una segunda fase.

En total, la infraestructura preparada para el Bus-VAO se extenderá a lo largo de unos 19 kilómetros y busca facilitar el acceso a Madrid a quienes opten por desplazarse en transporte público o compartan vehículo privado.

A diferencia de otros carriles de alta ocupación, este Bus-VAO no cuenta con una separación física respecto al resto de la calzada. El sistema permite habilitar tecnológicamente el carril izquierdo de cada sentido de la autovía para que funcione como Bus-VAO durante las horas punta y vuelva a ser un carril de libre circulación durante el resto de la jornada.

Durante la primera semana de agosto, el carril Bus-VAO permanecerá operativo entre las 7 y las 9 horas en ambos sentidos. A partir de la siguiente semana y hasta que concluya la fase de pruebas, seguirá activándose entre las 7 y las 9 horas en ambos sentidos y añadirá una segunda franja, entre las 15 y las 17 horas, en sentido salida de Madrid.

Según ha recordado la DGT en un comunicado, podrán circular por este carril los autobuses, los vehículos con dos o más ocupantes, independientemente de su sistema de propulsión, las motocicletas y aquellos vehículos que estén expresamente autorizados, entre ellos los de emergencias.

De este modo, los vehículos eléctricos tampoco podrán utilizar el Bus-VAO con un único ocupante cuando se encuentre activado, ya que deberán cumplir el mismo requisito mínimo de ocupación que el resto de turismos.

ACCESOS Y SALIDAS SEÑALIZADOS CON BALIZAS

Una de las particularidades del nuevo Bus-VAO será su sistema de acceso y salida. Al no disponer de separación física, contará con zonas específicas para incorporarse y abandonarlo, identificadas mediante balizas luminosas, marcas viales y señalización en los paneles de la autovía.

Las balizas verdes indicarán los puntos en los que estará permitido entrar o salir del carril, mientras que las de color ámbar identificarán los tramos en los que estas maniobras no podrán realizarse.

Cuando el carril esté operativo como Bus-VAO, los conductores únicamente podrán incorporarse o abandonarlo a través de esos puntos habilitados, por lo que no estará permitido entrar o salir de él en cualquier punto de su recorrido.

Los pórticos de la autovía mostrarán además pictogramas para informar de cuándo se encuentra activo el Bus-VAO y de sus condiciones de utilización, con el objetivo de evitar confusiones entre los conductores.

Por el contrario, cuando las balizas estén apagadas y el sistema no se encuentre activado, el carril izquierdo recuperará su funcionamiento habitual y podrá ser utilizado libremente por todos los vehículos.

En sentido Madrid, los puntos de incorporación estarán ubicados a la altura de Torrejón de Ardoz, Rejas y Canillejas, mientras que los vehículos que accedan al Bus-VAO deberán continuar hasta la salida habilitada en Avenida de América.

En sentido salida de Madrid, los accesos estarán situados a la altura de Arturo Soria-Josefa Valcárcel y del nudo de Eisenhower, mientras que las salidas estarán habilitadas en Canillejas y Rejas.

PRUEBA PILOTO CON DIEZ LÍNEAS DE AUTOBÚS

Coincidiendo con la puesta en marcha de esta fase, el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid realizará una prueba piloto con autobuses interurbanos que ofrecerán servicios exprés hasta el intercambiador de Avenida de América.

Estos servicios comenzarán a operar este lunes y permitirán probar el funcionamiento del nuevo carril Bus-VAO también desde el punto de vista del transporte público interurbano, así como analizar su incidencia sobre los tiempos de viaje.

En concreto, participarán en la prueba diez líneas interurbanas: las 223, 224, 224A, 226, 227, 229 y 261, procedentes de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y otros municipios del entorno, y las líneas 281, 282 y 283, que conectan Coslada, San Fernando de Henares y Mejorada del Campo con Madrid.

Entre las 7 y las 9 horas se han programado 107 expediciones hacia Madrid, de las que 40 funcionarán como servicios exprés y utilizarán el Bus-VAO, alrededor del 37% del total.

En sentido salida de Madrid habrá 83 expediciones, de las que 32 serán exprés. Asimismo, los viernes por la tarde, entre las 15 y las 17 horas, circularán 75 expediciones, de las que 30 utilizarán el carril reservado.

La prueba permitirá analizar el funcionamiento del transporte público en condiciones reales y evaluar las ventajas del nuevo sistema tanto para los autobuses como para el conjunto de la circulación en este corredor.

CONTROL DE MATRÍCULAS Y OCUPACIÓN

Cabe señalar que el cumplimiento de las condiciones de circulación estará vigilado mediante equipos de lectura de matrículas y sistemas de detección de la ocupación de los vehículos.

Así, los sistemas permitirán controlar que los turismos que utilicen el carril cuentan con el número mínimo de ocupantes exigido y que los conductores respetan los puntos establecidos para incorporarse y abandonarlo.

De este modo, podrán ser sancionados los conductores que utilicen el carril sin cumplir los requisitos de ocupación establecidos o aquellos que entren y salgan de él por lugares distintos de las zonas habilitadas.

Durante esta fase de pruebas se supervisará además el comportamiento de los distintos sistemas instalados, la evolución del tráfico y el grado de cumplimiento de las normas antes de la puesta en funcionamiento ordinario del Bus-VAO.