Comienza el pago de ayudas directas a agricultores y ganaderos de la región afectados por los incendios forestales

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha iniciado este miércoles el pago de casi 528.000 euros a agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid que se vieron afectados por los grandes incendios forestales registrados a lo largo de este verano.

Estas ayudas, que beneficiarán a un total de 9.679 agricultores y ganaderos de toda España, comprenden dos líneas. Una de compensación por la pérdida de renta en las explotaciones agrarias y otra de apoyo adicional al coste del seguro agrario para titulares de pólizas.

De los cerca de 528.000 euros que recibirán agricultores y ganaderos de la región, en torno a 520.900 irán destinados a compensar la pérdida de renta; mientras que más de 7.800 euros irán a cubrir parte del coste de su seguro agrario.

Además, los jóvenes agricultores y ganaderos ubicados en las zonas afectadas que hayan iniciado su actividad este año y hayan presentado por primera vez la solicitud única de la Política Agraria Común en esta campaña tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 euros.

El objetivo de estas subvenciones es el de ayudar a hacer frente a los gastos y pérdidas derivadas de los incendios, independientemente de las indemnizaciones de sus propios seguros, según ha informado la Presidencia del Gobierno en un comunicado.