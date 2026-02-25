El comisario de Policía Local de Alcalá pide el traslado a Torrejón para defenderse de acusaciones de acoso

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Policía Local de Alcalá de Henares - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comisario principal de la Policía Local de Alcalá de Henares en comisión de servicio, Luis Antonio Moreno Pascual, ha solicitado formalmente su cese a petición propia y el traslado a su plaza de comisario en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para defenderse allí de las acusaciones por agresión sexual y acoso laboral mientras encabezaba la policía de la ciudad.

Así lo han confirmado fuentes municipales a Europa Press, que inciden en que la decisión responde a la voluntad del propio comisario de "poder ejercer su defensa con mayores garantías frente a las acusaciones falsas e insidias" surgidas en su anterior entorno laboral.

El comisario policial considera que su reincorporación efectiva a dicho destino es la vía "más adecuada para salvaguardar su honorabilidad profesional" y poder afrontar cualquier controversia, según inciden las citadas fuentes.

Moreno desempeñaba el cargo en Alcalá de Henares mediante el sistema de libre designación en comisión de servicio, etapa durante la que ha defendido haber actuado siempre bajo "principios de legalidad, lealtad institucional y servicio público", y con plena disposición a la colaboración.

Por su parte, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha agradecido la labor desarrollada por Moreno al frente del Cuerpo, destacando su "profesionalidad y compromiso con la mejora de la seguridad ciudadana".

Desde el Gobierno local han subrayado que, durante la etapa de Moreno al frente de la Policía Local se han impulsado "hitos relevantes" como la consolidación del dispositivo antibandas, el refuerzo del operativo especial de seguridad en Ferias y grandes eventos, la implantación de la Policía de Barrio y la puesta en marcha de la Unidad Canina.

La primera edil le ha deseado que, una vez reincorporado a su puesto de comisario en Torrejón de Ardoz, pueda ejercer su derecho de defensa "con plenas garantías", confiando en que el esclarecimiento de los hechos se produzca conforme al principio de presunción de inocencia y al debido proceso legal.