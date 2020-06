La comisión de reconstrucción se aprobará la próxima semana al no querer Vox adelantarlo a este jueves

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Reconstrucción propuesta por PSOE, que ahora pasa a llamarse 'Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Comunidad de Madrid' tras la crisis del coronavirus, se aprobará previsiblemente la semana que viene ya que Vox no estaba de acuerdo a anticiparlo al Pleno de este jueves al no haber "ni calendario ni condiciones".

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el próximo jueves 25 ya entraría su aprobación en el plazo normal, algo que se aprobará en la Mesa de la Asamblea de esta tarde, pero, en el caso de que todos los grupos parlamentarios se hubieran puesto de acuerdo para que se aprobase este jueves se podrían haber adelantado los plazos de constitución. De esta forma, pretendían que la primera sesión, la constitutiva, fuera el 29 de junio, por lo que se retrasan los plazos una semana más.

Desde Vox han indicado que "no puede haber consenso sobre algo que no existe" y que "se cocina en el tricentrito". "No han mandado ni calendario ni condiciones de la comisión ni se ha negociado con Vox. Desde el principio exigimos tener la información necesaria para decidir aprobar o no esa comisión", han trasladado.

En rueda de prensa telemática, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha indicado que si se quiere aprobar la comisión de reconstrucción primero tienen que "saber la verdad" y "no se puede reconstruir nada" sin que se cierre la comisión de investigación en residencias. "Algunos son partidarios de dejar la comisión de investigación de residencias para septiembre y no se puede aprobar un plan de reconstrucción sin saber la verdad de lo que ha pasado en las residencias", ha insistido.

El portavoz de Cs, César Zafra, ha reprochado a Monasterio su actitud "irresponsable, inmadura" con necesidades de "protagonismo". Desde su grupo defienden que la comisión de reconstrucción salga adelante cuanto antes y que las soluciones "lleguen lo antes posible" a esos madrileños que están pasando un mal momento.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha lamentado que Vox haya "postergado" la aprobación de esta comisión, algo que considera "un error", pero, no obstante, ha subrayado el acuerdo al que han llegado todos los grupos para que salga adelante una comisión de investigación en residencias y que la de estudio de la reconstrucción vaya a ponerse en marcha aunque sea más tarde.