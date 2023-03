El comité de huelga de Atención Primaria ve a Escudero "más preocupado por la política municipal" e interpela a Ayuso

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria ha afeado este miércoles la falta de implicación del consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, en las negociaciones para poner fin a los paros y ha censurado que el máximo responsable de la Sanidad madrileña está más preocupado por su futuro político que por dar soluciones a un conflicto que se arrastra ya desde hace 16 semanas.

En declaraciones previas a la manifestación de los miércoles por las calles del centro de la capital, Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, sindicato convocante de la huelga, ha remarcado así la diferencia entre la Comunidad de Madrid y otras Comunidades Autónomas en las que se ha logrado llegar a acuerdos para frenar las huelgas.

"Hay que preguntárselo a Enrique Ruiz Escudero, si es que sigue siendo consejero de Sanidad, porque en los últimos días se le ve aún más preocupado en los últimos días por la política municipal que por otra cosa", ha indicado la cirujana, aludiendo así a la posibilidad de que sea designado candidato del PP a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón.

"El consejero sigue haciendo declaraciones sobre reuniones a las que no acude", ha lamentado la portavoz del comité de huelga, que ha recordado que en los más de tres meses de paros el máximo responsable de la Sanidad madrileña "no ha encontrado ningún hueco" para acudir a alguna de las 13 reuniones que se han celebrado "y enterarse de primera mano de lo que sucede".

Ante esta actitud del que es máximo responsable de la Sanidad madrileña, desde el comité de huelga han interpelado a la presidenta regional. "En su defecto la siguiente que está al cargo de esto es Isabel Díaz Ayuso, que será quien tendrá que decirnos por qué no apuestan por un plan de choque para detener la hemorragia de médicos de familia y pediatras", ha indicado la portavoz del comité de huelga.

ACTUAR ANTES DE QUE LOS MIR SE VAYAN

En este sentido, la cirujana ha advertido que falta poco para que los MIR que se han formado en la Comunidad tengan que elegir plaza el próximo mes de mayo. En total, son 218 los que terminan su formación y se teme que puedan optar por marcharse a otras regiones de España o al extranjero.

"Estamos acercándonos mucho ya al fin de la próxima remesa de MIR y si no se pone en marcha un auténtico plan de choque y un auténtico cambio en la gestión de la sanidad madrileña, es posible que muchos de ellos no elijan quedarse en la Comunidad de Madrid y que el problema se siga agrandando", ha explicado para recordar que un millón de madrileños sigue sin médico o pediatra asignado.

En cuanto a la renuncia de médicos y pediatras, ha recordado que lo primero es frenar la hemorragia. "Toda esta huelga tiene sentido en el contexto de detener la hemorragia que no eligen ejercer en la Comunidad de Madrid. Si no paramos esa hemorragia probablemente en un tiempo no podamos hablar de una Atención Primaria basada en los criterios que la caracterizan de longitudinalidad, el médico de familia con su cupo" y, en cambio, "nos abramos a una medicina 'low coast'".

Sobre la situación de las negociaciones, la portavoz del comité de huelga ha insistido en que la Atención Primaria "merece un esfuerzo presupuestario adicional para afrontar la situación que vive actualmente". En concreto, la Consejería avanzó un planteamiento que contemplaba 55 millones de euros, duplicando el esfuerzo presupuestario sobre las retribuciones previas al actual Plan de Mejora de Atención Primaria, que contempla 200 millones de euros, 80 de ellos en Recursos Humanos.

Entre otras cuestiones, ofrece un complemento por población atendida por categoría deficitaria en medicina de familia y pediatría de Primaria de 400 euros mensuales y 380 euros mensuales para todos los facultativos que trabajan en el turno fijo de tarde, para fomentar la cobertura de vacantes en este turno.

"Nos gusta que ese dinero pase a ser lineal, porque hay 44 centros que no los cobran, pero no nos gusta que sea cambiar manzanas de cesto. Son las mismas seis manzanas que había distribuidas en 3, 2 y 1 distribuidas en 2, 2 y 2", ha ilustrado.