Comité de huelga de Educación saca "la comisión a la calle" tras negarse el PP a que compareciera en la Asamblea

Profesores durante una concentración por la Educación frente a la Asamblea de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El profesorado de la educación pública de la Comunidad de Madrid iniciaba el pasado, 14 de octubre, una huelga indefinida p - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de huelga de Educación ha sacado "la comisión a la calle" después de que el PP se negara a que compareciera en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, al entender que sus reclamaciones se habían debatido ya en Pleno y que lo harían próximamente.

"Se abre la sesión de la Comisión de Educación en la calle", ha proclamado una de sus portavoces sentada en una mesa junto a representantes de la educación Secundaria, Infantil y Primaria, Formación Profesional, Educación Especial y Orientación. En el otro lado de la mesa, tres sillas vacías esperaban si "el PP quiere escuchar" con carteles con los nombres de los miembros 'populares' de la Comisión de Educación.

Era hace una semana cuando la Mesa y Portavoces de la Comisión rechazaba la petición de Más Madrid y PSOE de que compareciera el Comité de huelga. En este órgano el PP tiene dos representantes frente a uno del PSOE.

"Hemos montado aquí nuestra propia comisión de educación con representantes de los diferentes sectores de la educación en la zona de Vallecas", ha expuesto la portavoz, al tiempo que ha apelado al PP de nuevo, ya que el objetivo es "debatir con ellos" y que escuchen las reivindicaciones de un colectivo que este martes encara su decimosexto día de huelga indefinida.

Así, los presentes han ido desgranando las diferentes reclamaciones para cada etapa educativa. Pasan por reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.

Entre cada intervención los presentes han coreado 'Siéntate Zarzalejo, Zarzalejo siéntate', apelando a una negociación con la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, quien ha tachado de "inasumibles" los costes de las reclamaciones del comité de huelga.

"Las sillas están vacías porque mientras nosotras tendemos la mano para dialogar, el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid se niega a sentarse, a negociar con quienes conocemos la Educación Pública desde dentro", han afeado los congregados.

APOYO DE MÁS MADRID Y PSOE

A la concentración se han acercado representantes de Más Madrid y de PSOE como muestra de apoyo a los huelguistas. La portavoz de Educación de Más Madrid, María Pastor, ha destacado que la huelga reclama "simplemente mejoras para la Educación Pública" y ha reprochado que por contra haya recibido "insultos, criminalización y dejación de funciones" por parte de la consejera del área.

"La consejera se tiene que sentar con el comité de huelga y le obliga la ley. y se tiene que sentar y tiene que ser capaz de dialogar", ha reclamado Pastor, quien considera que lo que debería surgir de un gobernante es "capacidad de diálogo y de resolución de problemas".

Por su parte, el portavoz de la Ejecutiva del PSOE-M, Javier Guardiola, ha reprochado a Zarzalejo ser "incapaz ni de sentarse a hablar para escuchar las necesidades" de los trabajadores de la Educación Pública.

"Pero es que además de no escucharle, lo que hace es difamarles, insultarles y desprestigiarles diciendo que esto que están haciendo es por otros intereses que no son los de defender las condiciones laborales y la mejora de la calidad educativa", ha proseguido el socialista.

Por último, ha rematado destacando que "todas las etapas educativas" se han puesto de acuerdo en contra del Gobierno regional que "no ha parado de recortar y de desprestigiar la Educación Pública que garantiza la mejora del conocimiento y la mejora de las condiciones y la igualdad de oportunidades de todos los madrileños".