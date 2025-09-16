Complicaciones de entrada a Madrid a primera hora de la mañana por varios accidentes en la A-6, A-2 y A-42

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios accidentes registrados en la A-6, A-2 y A-42 están provocando complicaciones de entrada a la ciudad de Madrid desde primera hora de este martes, según ha informado un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press.

En concreto, tres accidentes en la A-6 están provocando retenciones de más de 10 kilómetros. El primero se ha producido alrededor de las 7.30 horas en el carril Bus-VAO, lo que ha causado que el cierre del carril derecho en el entorno de Aravaca. Los otros dos se han producido a las 9.15 horas en Las Rozas y Aravaca.

Por otro lado, otros dos accidentes en la A-2, en la zona de la localidad Alcalá de Henares, y en la A-42, en el municipio de Parla han provocado más de 2 kilómetros de retenciones en cada una de las entradas desde las 7.40 horas.

Desde la DGT han detallado que también se están registrando retenciones por tráfico intenso en la entrada A-1 a Manoteras, por la zona de Las Tablas, en la A-2 por Canillejas, en la A-3 por Vallecas y en la A-42 por Getafe y Villaverde.