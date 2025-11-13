Complicaciones en las principales vías de entrada y salida de la capital por lluvia y accidentes en A-6 y M-50

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las principales vías de entrada y salida de la capital han registrado complicaciones circulatorias a primera hora de la tarde de este jueves por la lluvia y dos accidentes registrados en la A-6, en Galapagar, y en la M-50, en Majadahonda.

En concreto, se ha registrado un accidente a la altura del kilómetro 34 de la A-6, dentro del término municipal de Galapagar, en sentido salida, que ha obligado a cerrar el carril izquierdo, según han apuntado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con información de las 14.00 horas, otro alcance dificultaba la circulación en la M-50, en sentido hacia la A-6, dentro del término municipal de Majadahonda.

Además, había complicaciones de entrada a la capital en la A-1, en Las Tablas y en la A-5, en Alcorcón, y de salida, en la A-3, en Rivas, y en la A-4, en Pinto. Igualmente, en la M-40 se registraba congestión circulatoria en Villaverde y Vicálvaro, hacia la A-4, y en Pozuelo de Alarcón, sentido A-5.