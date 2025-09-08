Complicaciones en todas las entradas a Madrid y M-40 en la primera jornada de vuelta al cole

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las complicaciones circulatorias en todas las entradas a Madrid, así como en la M-40, han marcado la hora punta del tráfico en el arranque del curso escolar para Educación Infantil, Primaria y Especial, especialmente por la A-1, A-2 y A-6.

La hora punta de este lunes ha registrado tráfico lento en todas las autovías de entrada a la capital y la M-40 debido a una mayor presencia de vehículos en las vías durante las primeras horas de la jornada, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con información de las 09.00 horas, las principales complicaciones se registraban en la A-1, a la altura de Alcobendas, la A-2, en la zona de Coslada, y la A-6, a la altura de Majadahonda y Aravaca.

Además, un accidente dificultaba la salida de Madrid en la autovía A-1, en el entorno de Alcobendas, con dos kilómetros de tráfico lento y el carril izquierdo cerrado.

En el caso de la ciudad de Madrid, la vuelta al cole coincide con varias obras de gran envergadura que provocan afecciones en el tráfico como el soterramiento de la A-5, el cubrimiento de la M-30 para erigir Parque Ventas, y el soterramiento del paseo de la Castellana. Además, durante este lunes y el martes el Ayuntamiento ha activado la gratuidad de los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) y BiciMad.

En este caso, varios incidentes en la M-30 han generado las principales complicaciones. Poco antes de las 07.00 horas, la presencia de un vehículo averiado en la zona de Pío XII obligó a cortar el carril derecho de la calzada exterior (sentido A-1), lo que provocó retenciones en la zona.

Sobre esa hora, además, otro vehículo averiado en la zona del nudo Norte también obligó a cortar el carril derecho de la calzada interior (sentido A-1), con circulación más complicada de lo habitual en la zona.

Ambas incidencias quedaron solucionadas antes de las 08.00 horas y se recuperó la circulación habitual, según la información del Centro del Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid recogida por Europa Press.

Las principales retenciones a las 09.00 horas se concentraban en la zona norte, por la Avenida de la Ilustración entre Salvador Maella y el nudo de comunicaciones que lleva a la carretera de Colmenar.

También había dificultades en el interior de la M-30 en puntos como Francisco Silvela, Joaquín Costa, Raimundo, Fernández Villaverde, en ambos sentidos. Igualmente, los boulevares de Alberto Aguilera, la calle Génova, el paseo de la Castellana, o el paso por las plazas de Lima, Cuzco, en ambos sentidos, presentaban tráfico lento.

Entre otros puntos, el incremento del tráfico en esta jornada también se ha notado en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, Plaza de Cibeles, Plaza de la Independencia, y la avenida de Menéndez Pelayo, dirección Príncipe de Vergara.