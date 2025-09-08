Metro refuerza el servicio en varias líneas por las obras: hasta un 13% más de trenes en L4 y un 10% en L8 y L12

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha reforzado el servicio en varias líneas para facilitar la movilidad de los madrileños coincidiendo con la vuelta al colegio y la simultaneidad en la capital de varias obras de gran envergadura, especialmente en las líneas 4, 8, 10B, 12 y Metro Ligero 1.

En concreto, se pone en marcha un refuerzo en estas líneas de Metro para paliar los efectos de las obras que se están llevando a cabo en diversas infraestructuras de Madrid como el soterramiento de la A-5, el cubrimiento de la M-30 para erigir Parque Ventas o el soterramiento del paseo de la Castellana, y que pudieren derivar en un mayor número de usuarios en el suburbano.

Así, el mayor número de trenes se concentrará principalmente en la Línea 4, con un 13% más; en las líneas 8 y 12 (MetroSur), con un 10% más; y en la Línea 10B, con un 8% más. Por su parte, la línea de Metro Ligero 1 también tendrá un mayor número de trenes en servicio.

Esta medida se une al dispositivo que Metro ya ha desplegado en las líneas 1, 2, 3, 5 y 10 por el nuevo corte de la L-6, con el cierre desde el sábado del arco este, entre Moncloa y Legazpi, hasta el próximo 31 de diciembre.

En detalle, la Línea 5 aumenta el número de trenes hasta en un 19%, mientras que la Línea 1 tiene hasta un 14% más de convoyes en circulación. Por su lado, las líneas 2 y 3 también tienen un incremento de servicio de hasta el 6% y el 13%, respectivamente, mientras que la 10 dispone de hasta un 11% más de trenes.

Todos estos refuerzos se llevan a cabo principalmente en las horas punta y en las franjas en que se prevé mayor aumento de usuarios, han apuntado desde Metro.