La Complutense debate hoy su Plan Económico Financiero para hacer frente a su déficit

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) debate este martes su Plan Económico Financiero (PEF) 2025-2028 para hacer frente a su déficit estructural, una situación que le llevó a pedir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso un préstamo de 34,5 millones de euros.

El plan llegará al Consejo de Gobierno de la UCM, que arranca a las 9.30 horas. Se trata de una medida que debe llevar a cabo el centro universitario, según establece la normativa para las administraciones públicas que no alcanzan los objetivos de estabilidad y equilibrio presupuestario.

Sin embargo, el comité de empresa de personal docente investigador de la Complutense, donde están representados CC.OO, UGT, CSIF, CSIT y CGT, alertó de que el centro universitario prevé recortes de 33,18 millones de euros. Los representantes de los trabajadores mostraron "profunda preocupación y rechazo" al enfoque adoptado por el equipo rectoral.

"Lejos de exigir una financiación pública suficiente y estable", el rectorado "asume sin cuestionamiento el déficit estructural como un déficit provocado por el crecimiento vegetativo del coste de la plantilla del Personal Docente e Investigador (PDI)", criticaron.

Estos recortes afectarían directamente a "la plantilla, a la actividad académica e investigadora y a toda la comunidad universitaria", advirtieron los sindicatos, que apuntaron que la Complutense contempla medidas como "el aumento del precio por alquileres de espacios a entidades externas e incrementos en las retenciones de los contratos artículo 60 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), de las titulaciones propias y de las cátedras extraordinarias".

Por otro lado, el comité de empresa aseguró que la subida salarial del 2,5% aprobada para 2025, que ya se está aplicando en otras administraciones públicas, "no será efectiva en la universidad hasta finales de año".

ESTADO DE LA UCM

El Gobierno de Ayuso aprobó en octubre la concesión de un préstamo por valor de 34.469.224 euros a la Complutense para que el centro pueda afrontar su déficit estructural y mantener su solvencia económica.

Además, la UCM mantendrá hasta 2028 una retención de crédito del 35% para sanear su déficit después de que en el 2024 presentase un resultado negativo de 33,19 millones de euros, aunque el rector, Joaquín Goyache, garantizó que las nóminas del personal "no están en riesgo".

Ante las críticas del Ejecutivo autonómico por "sobrepasarse" en el capítulo de contrataciones, el rector recordó a finales de año que la deuda del centro universitario se ha dado por "cuestiones externas", como la subida de los costes de energía.

"Cuando se dice públicamente que la Complutense ha sobredimensionado la plantilla en capacidad de docente y se dan datos de forma parcial y descontextualizados, parece que estamos derrochando. Las universidades gestionamos lo mejor que podemos con los presupuestos tan paupérrimos que tenemos", manifestó.