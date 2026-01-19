La compraventa de viviendas en la Comunidad mejora en noviembre, pero continúa en tasas negativas al caer un 9,4%

Archivo - Evolución de la compraventa de viviendas en Comunidad de Madrid, según el INE - EPDATA - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Madrid en noviembre ha caído un 9,4% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,8% a nivel nacional), hasta un total de 6.194 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 2,25 puntos más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, las 6.194 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en noviembre en Madrid, 5.900 se realizaron sobre viviendas libres y 294 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.058 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 5.136 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En noviembre se realizaron un total de 10.565 operaciones sobre viviendas. Además de las 6.194 compraventas, 2.007 fueron herencias, 231 donaciones y 11 permutas.

En total, durante noviembre se transmitieron en Madrid 17.719 fincas urbanas a través de 10.532 compraventas, 2.896 herencias, 358 donaciones, 24 permutas y 3.909 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 393 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 112 herencias, 175 compraventas, 21 donaciones, 0 permutas y 85 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Canarias es la comunidad donde mejor se comportó en noviembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 30,15% seguida de Navarra, un 21,57% más, y Murcia (+18,04%). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Asturias y Baleares con caídas del 9,43%, 5,92% y del 3,34%, respectivamente