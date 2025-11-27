La compraventa de viviendas crece un 5% en septiembre, hasta las 58.845 unidades, según los notarios

Archivo - Un hombre camina frente a un escaparate de anuncios de viviendas, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en la Comunidad de Madrid bajó un 5,4% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 6.939 unidades, con un aumento interanual del 10,1% en el precio medio, hasta los 3.493 euros por metro cuadrado, según datos del Consejo General del Notariado.

A nivel nacional, la compraventa de viviendas creció un 5%, con 58.845 unidades. Se incrementó en trece comunidades autónomas y se redujo en las cuatro restantes.

Las autonomías donde se registró una evolución por encima de la media nacional fueron: Castilla y León (+21,4%), La Rioja (+21,2%), Región de Murcia (+18,5%), Extremadura (+18,4%), Aragón (+14,8%), Andalucía (+11%), País Vasco (+7,9%), Castilla-La Mancha (+6,3%) y Galicia (+6%). Por su lado, cayeron en Cantabria (-5,6%), Comunidad de Madrid (-5,4%), Islas Canarias (-3,2%) y Navarra (-1,0%).

Por su parte, el precio medio se situó en 1.940 euros por metro cuadrado, un 6,3% más en tasa interanual, con los mayores ascensos en La Rioja (+32,4%), Cantabria (+22,6%), Islas Canarias (+22%) y Asturias (+15,9%).

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos crecieron un 3,1% interanual, alcanzando las 43.735 unidades, mientras que las unifamiliares se incrementaron un 10,7% interanual, hasta llegar a las 15.110 unidades.

PRECIO DE LOS PISOS

Los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 7,8% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.230 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.466 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 5,4%.

El precio de la vivienda se encareció en 16 autonomías y en la restante se mantuvo estable. De esta manera, por orden de magnitud, se registraron subidas de dos dígitos en La Rioja (+32,4%), Cantabria (+22,6%), Islas Canarias (+22%), Asturias (+15,9%), Comunidad Valenciana (+13,8%), Aragón (+13,6%), Castilla y León (+13,4%) y la Comunidad de Madrid (+10,1%).

Por debajo del doble digito, ha habido subidas en Castilla-La Mancha (+9,7%), Murcia (+9,6%) y Extremadura (+8,1%). En cambio, los precios de la vivienda prácticamente no registraron variaciones en Navarra, con una tasa de crecimiento inferior a una décima (-0,04%).

AUMENTAN LOS PRÉSTAMOS EN LA REGIÓN

En cuanto a los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, se registraron 5.309 operaciones en el mes de septiembre en la región, cn un incremento del 28,5% en la cuantía promedio de los mismos.

En el conjunto del país, crecieron un 11,4% interanual en septiembre, hasta las 29.614 operaciones, con una cuantía promedio que ascendió un 15,2% interanual, alcanzando los 183.118 euros en promedio.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 50,3%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,5% del precio.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron en todas las autonomías. En concreto, las CC.AA. cuyas tasas superaron la media nacional fueron: Extremadura (+39,1%), Aragón (+23,4%), Castilla-La Mancha (+20,8%), Región de Murcia (+19,3%), Castilla y León (+18,2%), Andalucía (+15,4%), Islas Baleares (+14,9%), Cantabria (+14,5%), Comunidad Valenciana (+13,5%) y Cataluña (+12,2%).

En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, la evolución fue dispar por autonomías, pues creció en 15 CC.AA. y decreció en las dos restantes, destacando los aumentos en Aragón (+28,9%) y Comunidad de Madrid (+28,5%) y los retrocesos en La Rioja (-15,0%) y Navarra (-4,9%).