La compraventa de viviendas en Madrid cae un 11,3% en julio, con 6.394 operaciones

Archivo - Una mujer camina frente a un escaparate de anuncios de viviendas, a 4 de agosto de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en la Comunidad de Madrid ha caído en el mes de julio un 11,3% respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 6.394 operaciones, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la región madrileña, con una caída del 9,4% intermensual. A nivel nacional, la compraventa de viviendas inscritas descendieron un 5,1% interanual en el séptimo mes del año, con un total de 61.417 operaciones.

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en Madrid, 6.015 se realizaron sobre viviendas libres y 379 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.263 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 5.131 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En el séptimo mes del año se realizaron además un total de 11.318 operaciones sobre viviendas. Además de las 6.394 compraventas, 2.158 fueron herencias, 204 donaciones y 10 permutas.

En total, durante julio se transmitieron en la región 18.881 fincas urbanas a través de 10.977 compraventas, 3.035 herencias, 329 donaciones, 16 permutas y 4.524 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 466 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 177 herencias, 182 compraventas, 12 donaciones, 4 permutas y 91 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en julio la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 26,36% seguida de Galicia, un 10,76% más, y Castilla y León (+9,69%). En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Baleares y País Vasco con caídas del 15,19%, 14,3% y del 12,37%, respectivamente

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas bajó en julio un 5,1% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 61.417 operaciones, su mayor cifra desde el pasado mes de octubre, según Estadística.

Con el descenso registrado en el séptimo mes del año, la compraventa de viviendas retoma los descensos después de la subida del 1,6% que registró en junio.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en julio fue consecuencia de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 1,4%, hasta las 13.289 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que bajaron de manera más pronunciada, un 6,1%, hasta las 48.128 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en julio fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 57.607 operaciones, un 4,4% menos que en julio de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas se desplomó un 14,4%, hasta un total de 3.810 transacciones.

En tasa intermensual (julio sobre junio), la compraventa de viviendas aumentó un 3,6% tras incrementarse tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+3,5%) como las compraventas de viviendas nuevas (+4,1%).

En los siete primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 3%, con caídas del 2,6% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 3,1% sobre viviendas usadas.