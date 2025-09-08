La Comunidad abre el plazo de inscripción para las actividades de otoño de sus bibliotecas públicas

Archivo - Puerta de entrada a la Biblioteca de Retiro Elena Portún, a 14 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid abre este lunes el plazo de inscripción para las actividades de otoño de sus bibliotecas públicas, que este año contarán con 899 plazas distribuidas en 30 clubes de lectura para adultos y 11 infantiles.

Con esta iniciativa, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte persigue fomentar y extender este hábito con propuestas adaptadas a todos los públicos. Además, se han organizado 24 talleres de escritura que integran 480 plazas, centrados en diferentes géneros literarios desde el relato breve, a la novela, poesía y monólogo.

En todos ellos, un especialista enseñará pautas y recomendaciones para mejorar técnica y estilo, y plantear diversos ejercicios a los asistentes, han detallado desde el Gobierno regional en un comunicado. Así, se ofrecen un total de 27 clubes de lectura con 660 plazas, destinados a público adulto, guiados por moderadores que marcan los tiempos y fomentan los debates.

Igualmente, durante el mes de octubre, las bibliotecas celebrarán El día de las Escritoras con tres foros monográficos que recorrerán las obras de autoras contemporáneas y que contarán con 75 puestos. Para los más pequeños se han programado 11 propuestas con 164 plazas con el objetivo de que den rienda suelta a su imaginación y creatividad.

Desde los clásicos de animación, pasando por los centrados en la ciencia, la programación, la música o el cómic, el arte urbano, ajedrez y el teatro con talleres dirigidos a niños a partir de los siete años.

Además, para que la oferta llegue al mayor número de madrileños se limita la participación a un club de lectura y a un taller de escritura por persona. Se podrá asistir a más de uno en el caso de que haya vacantes una vez concluido el periodo de inscripción que comienza hoy a las 10:00 horas en el portal del lector de la Comunidad de Madrid.

La programación para el último trimestre del año 2025 se completa con tres talleres, tres itinerarios y seis clubes de lectura pertenecientes a la Campaña LeeMadrid +60, destinada a mayores de 60 años. En este caso, los interesados tendrán que apuntarse de manera presencial en las propias bibliotecas participantes: Antonio Mingote, José Luis Sampedro y Pedro Salinas.