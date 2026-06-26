La Comunidad activa una comisión para coordinar la ayuda a Venezuela y ofrecerá apoyo psicológico a familiares

VENEZUELA, CARACAS - JUNE 26, 2026: First responders clear debris after an earthquake. According to Carlos Alvarado, Minister of the People's Power for Health, Venezuela earthquake on 24 June killed 235 people and injured over 4,300. Video grab. Best qual - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha activado este viernes una comisión interdepartamental para coordinar las actuaciones de apoyo a Venezuela tras los terremotos registrados el jueves en el país sudamericano, entre las que figuran asistencia psicológica a familiares de venezolanos residentes en la región, la puesta a disposición de diez médicos forenses para colaborar en la identificación de víctimas y la canalización de ayudas de empresas e instituciones.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, en este órgano participan las consejerías de Presidencia, Justicia y Administración Local; Medio Ambiente, Agricultura e Interior; y Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Entre las primeras medidas adoptadas, el Ejecutivo autonómico ha habilitado la cuenta de correo convenezuela@madrid.org para canalizar los ofrecimientos de ayuda de empresas e instituciones dirigidos al pueblo venezolano.

Asimismo, el servicio 012 'A Tu Lado' prestará atención psicológica gratuita las 24 horas del día a ciudadanos venezolanos residentes en la Comunidad de Madrid, en colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.

El Gobierno madrileño también ha ofrecido al Ejecutivo central diez médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para desplazarse a Venezuela y colaborar en la identificación de las víctimas de los seísmos.

COLORES DE VENEZUELA

Además, el próximo Consejo de Gobierno aprobará una declaración institucional de apoyo a Venezuela y la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, se iluminará este viernes y el sábado con los colores de la bandera venezolana como muestra de solidaridad.

Por otra parte, la Comunidad ha informado de que los 40 integrantes del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (ERICAM), movilizados tras ponerse a disposición del Ministerio del Interior pocas horas después del terremoto, ya han aterrizado en la zona afectada para participar en las labores de rescate.

El contingente está integrado por bomberos especializados en rescate en estructuras colapsadas, cuatro unidades caninas de búsqueda de víctimas y profesionales sanitarios del SUMMA 112