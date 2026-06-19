La Comunidad activa el nivel de "riesgo alto" por calor ante temperaturas que rozarán los 40º el domingo

Archivo - Una mujer pasea por una calle de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha activo el nivel 2 de "riesgo alto" por calor en la región ante una previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días que apunta a cerca de 40º en la jornada del domingo en algunas zonas de la Comunidad.

En concreto, se ha activado el nivel 2 del 'Plan de Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor' en las zonas Sur, Vegas y Oeste, mientras que para los zonas de Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares se mantienen en el nivel 1 de "precaución".

Este plan preventivo tiene por objetivo minimizar las consecuencias para la salud de las altas temperaturas, especialmente entre la población más vulnerable como ancianos o niños.

Según el último boletín, este domingo se podrán alcanzar los 39,8 °C en las zonas Sur, Vegas y Oeste, mientras que en el resto de la región los termómetros oscilarán entre los 36,5º en las zonas de la Sierra y los 39,2º en Metropolitana y Henares.

En declaraciones a los medios durante una visita al centro de salud en construcción en Fuencarral, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha recordado la importancia de seguir una serie de consejos para combatir los efectos del calor, especialmente en el caso de los más vulnerables.

Entre ellos, ha recordado evitar salir a la calle y realizar ejercicio físico en las horas centrales del día, mantenerse hidratados, ingerir comidas ligeras y prestar atención a las condiciones de conservación de los alimentos, entre otras.