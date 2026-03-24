Comunidad acusa a Delegación del "boicot" al partido entre Madrid-Hapoel Tel Aviv y de "no asegurar" la convivencia

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha acusado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, del "boicot" al partido de baloncesto de este martes Madrid-Hapoel Tel Aviv por ser la segunda vez que se celebra en el Movistar Arena a puerta cerrada al no "ser capaz de asegurar la convivencia".

"El delegado ha ido por el camino fácil que ha sido el boicot, y tratar de que este tipo de eventos no se celebren como tienen que ser con los espectadores y con toda la afición animando a su equipo", ha asegurado García Martín en declaraciones a los medios durante la presentación de la memoria anual del Programa de Perros de Apoyo a Menores.

Asimismo, ha manifestado que les "entristece mucho" y les gustaría que este tipo de partidos se pudieran celebrar "a puerta abierta" con un dispositivo policial que fuera "justo y necesario" para poder garantizar "la seguridad", no solo de los jugadores, sino de "todos los espectadores que pudieran acudir a las distintas canchas".

El delegado ha confirmado este mismo martes que hay programada una concentración a las 19.30 horas para la previa de este partido de Euroliga convocada por organizaciones propalestinas y en contra del "genocidio" de Israel en la Franja de Gaza.