La Comunidad acusa al delegado del Gobierno de ser "un comisario político de Sánchez" y le acusa de "no dar información"

Archivo - El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, llega a realizar una declaración institucional, en la Delegación del Gobierno, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha acusado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de ser un "comisario político" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha reprochado que "no da información" cuando el Ejecutivo autonómico se lo requiere.

García Martín, que este sábado ha visitado la localidad de Buitrago de Lozoya, se ha manifestado en estos términos tras ser preguntado por el suceso ocurrido esta madrugada en Carabanchel, cuando varios coches han interceptado a otro y, tras disparar contra el vehículo, han secuestrado a sus ocupantes.

En este punto, el portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra el delegado del Gobierno por ser "ausente" y no brindar información cuando se le demanda. "Tampoco atiende a nuestras peticiones y nuestras reivindicaciones", ha lamentado García Martín en declaraciones a la prensa.

"Llevamos desde hace muchísimo tiempo pidiendo (...) que mejora la seguridad, que dote de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están haciendo una magnífica labor, pero que no tienen medios", ha relatado García Martín, que también ha exigido que se cubran las plazas en la Guardia Civil y Policía Nacional.

Por todo esto, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha lamentado que la región "no tiene un delegado del Gobierno", sino que Martín es "un comisario político de Sánchez" que además actúa "con absoluta incompetencia".