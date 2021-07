La Comunidad acusa al Gobierno de "discriminación" con los fondos europeos según "quien gobierne"

Presentará una queja porque la Comunidad Valenciana reciba más recursos de los ReactEU en educación que Madrid

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha acusado al Ejecutivo central de "discriminación" a la hora de repartir los fondos de recuperación ReactEU atendiendo a "quién gobierna" en cada autonomía.

"Se lo tiene que mirar el PSOE es continuo y no puede ser esta falta de equilibrio y de ética con los ciudadanos", ha lanzado el portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

El también consejero de Educación, Universidades y Ciencia ha reprochado que la Comunidad Valenciana con una población de cerca de 5 millones de personas vaya a recibir "más fondos" que Madrid con cerca de 7.

"Más sectarismo en este reparto es imposible. Madrid tiene el 14% del alumnado de toda España y nos dan el 10% de los recursos", ha asegurado Ossorio, quien ha indicado que van a formular una queja ante esta situación.

Asimismo, ha reprochado que no se haya permitido "más participación" de las autonomías a la hora de planificar la hoja de ruta para aplicar este dinero comunitario y ha recordado que desde la Comunidad de Madrid se envió al Gobierno central un documento con propuestas para aprovechar este dinero y que "no atendieron para nada".

En esta línea, ha reclamado al Ejecutivo nacional que no sea "sectario" a la hora de perfilar los proyectos a los que se podrán destinar estos fondos y ha asegurado que se deja de lado la educación concertada. "Con el dinero de los otros no hagas tu ideología sectaria", ha censurado.

Por último, ha advertido de que "el dinero no llega" y que hay "mucho que gestionar en 2021", que ha vaticinado que será "imposible de hacer" si se demora más. "Le pedimos que no sean tan perezosos y trabajen más", ha lanzado el titular de Educación, quien ha predicho que el presidente del Gobierno central "echará la culpa" a las autonomías cuando no se ejecuten.