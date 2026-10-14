La Comunidad acusa al Gobierno de la subida del IPC por su política "equivocada": "Están lastrando a las familias"

Archivo - Recursos de tomates en el mercado de ‘La Despensa de Madrid’, en los jardines del Palacio del Infante Don Luis, a 7 de septiembre de 2025, en Boadilla del Monte, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha culpado al Gobierno central de la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) y ha señalado que son datos que ponen de manifiesto una política económica "equivocada", algo que además está "lastrando a las familias".

Respecto a esta subida del 5,3% en la región, García Martín ha subrayado que Madrid es la "única administración que ha realizado dos deflactaciones del impuesto de la renta" y ha bajado "34 veces los impuestos a todos los madrileños", mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "está lastrando la economía de todas las familias", que ya "no aguantan más".

"Van a comprar a un supermercado o van a llenar el depósito de gasolina y tienen que pagar muchísimo más y, además, no sólo por lo que cuesta ese producto sino también por todos los impuestos", ha criticado el también portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En concreto, según los últimos datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC subió 6 décimas en la Comunidad en septiembre en tasa interanual, según los datos definitivos

Con el dato de septiembre los precios encadenan cinco meses de subidas en Madrid. En términos mensuales, la inflación en Madrid aumentó un 0,9%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,8%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos transporte, un 11,5% más que en septiembre de 2025 (+1,9 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,9% (-1,7 puntos).