La Comunidad acusa al Ministerio de Justicia de "mentir" con el edificio del TSJM y asegura que le "adeuda 3,3 millones"

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha acusado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de mentir con el inmueble del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y ha asegurado que su Ministerio "adeuda 3,3 millones" al Gobierno regional en esta materia.

Según ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el inmueble está cedido y adscrito a la Comunidad de Madrid, "tal y como ha reconocido el propio Ministerio en distintos escritos y cartas remitidas a la Consejería".

Lo ha afirmado así después de que el Ministerio de la Presidencia haya solicitado a la Comunidad de Madrid que abone más de 1,7 millones de euros para utilizar el edificio del TSJM hasta septiembre de 2028 o que se comprometa a abandonarlo antes de que acabe este año.

"Nos parece sorprendente la actuación del ministro Bolaños. Después de décadas utilizando este inmueble como sede del TSJM, ahora pretende utilizarlo como instrumento de confrontación, queriendo hacer a los jueces y funcionarios rehenes de sus mentiras", ha señalado García Martín.

Así, ha recordado que el departamento ministerial aún tendrá que abonar a la Comunidad de Madrid "3,3 millones de euros con anterioridad a que el TSJM se traslade a la Ciudad de la Justicia". Adicionalmente, la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local exigirá al Ministerio "el abono de otros 1,7 millones por las mejoras e inversiones realizadas en el edificio".

El consejero ha asegurado que el Ejecutivo autonómico defenderá sus competencias y los recursos de los madrileños, al tiempo que garantizará que "ninguna decisión arbitraria y contraria a derecho del ministro Bolaños perjudique el funcionamiento de la Justicia ni a los jueces y profesionales que trabajan en ella".