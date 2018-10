Comunidad admite "sobreocupación" en el centro de Hortaleza pero alerta de que llegan a Madrid sin ser detectados antes

Publicado 24/09/2018 12:50:33 CET

Este fin de semana han llegado a la puerta del centro un total de 25 menores extranjeros no acompañados

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha admitido este lunes "sobreocupación" en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza pero ha alertado de que los menores están llegando a la capital sin que hayan sido "detectados, atendidos o acogidos" por las autonomías por las que entran al país.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras inaugurar las nuevas dependencias de la Fundación Tomillo, la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, ha asegurado que están "trabajando sin descanso desde el primer día por dar acogimiento y atender a los menores extranjeros no acompañados, porque no se trata de una cosa nueva".

Desde la Comunidad de Madrid están creando nuevas plazas "constantemente", han firmado un convenio con Cruz Roja para reforzar la ayuda y están poniendo en marcha un nuevo centro de menores no acompañados "con la mayor brevedad", entre otras acciones.

Pero, ha hecho hincapié en que el Gobierno de Pedro Sánchez está "fallando" porque está "desatendiendo e incumpliendo" la atención de menores. Y es que, la consejera ha remarcado que Madrid "no es un puerto de mar", por lo que llegan desde otras autonomías.

En este sentido, ha puesto de manifiesto que en lo que va de año han llegado a la Comunidad "más de mil menores extranjeros", que no son resultado de "derivaciones". En concreto, según Moreno, este fin de semana han llegado a la región un total de 25 menores no acompañados. "Son menores que están llegando a la puerta del centro de Hortaleza diciendo que están aquí. Nosotros no vamos a dejar de atenderles", ha subrayado.

Ante esta situación, la consejera regional ha pedido dos reuniones con el Ministerio de Sanidad para tratar la cuestión y que éste le explique "cómo es posible que lleguen sin ningún tipo de control, sin que nadie los detecte por el camino".

Además, ha manifestado que las autonomías, sobre todo "las cinco que tienen más problemática", están esperando que desde el área les digan cuál va a ser el reparto de los 40 millones que ha anunciado el Gobierno central así como en base a qué criterios se distribuirán. Y es que, Moreno ha incidido en que se está ante un "fenómeno migratorio de menores" que hay que abordar con "lealtad institucional y con coordinación entre instituciones".

Fuentes del Gobierno regional han señalado a Europa Press que desde la llegada del Aquarius a las costas españolas, la cifra de menores no acompañados de la Comunidad se ha duplicado. Así, aseguran que en junio había 56 menores en el centro, dato que se ha multiplicado por dos.