Comunidad afea un 'billete único' de Sánchez "un 50% más caro" y ve un anuncio "improvisado" y que invade competencias

Archivo - Máquinas para la compra de billetes - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cargado este lunes contra el nuevo billete único para toda España por 60 euros al mes que ha adelantado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que se trata de un anuncio "improvisado" y que invade competencias y que, además, es "un 50% más caro" para los jóvenes madrileños.

En concreto, el jefe del Ejecutivo central ha adelantado que en la segunda quincena de enero se pondrá en funcionamiento un nuevo billete único para toda España por 60 euros mensuales (30 para los menores de 26 años) para usar los trenes de media distancia y cercanías, así como los autobuses estatales, pero no valdrá para la alta velocidad.

Desde el Gobierno regional han recordado que los jóvenes de la Comunidad de Madrid pueden viajar por toda la región, e incluso llegar a Castilla-La Mancha, por 20 euros al mes gracias a la Tarifa Plana acordada por el Consorcio Regional de Transportes (CRTM), es decir, 10 euros menos de lo anunciado por Sánchez.

En esta línea, han advertido que la propuesta del Gobierno central podría suponer una subida de precios en Madrid. "Sánchez vende como medida estrella un abono que es un 50% más caro de lo que ya disfrutan nuestros jóvenes. En Madrid no necesitamos que el Estado venga a subir el precio del transporte, sino a invertir en las Cercanías, que son de su competencia y fallan a diario", han apuntado a Europa Press fuentes del Ejecutivo madrileño.

Así, desde el Gobierno autonómico han censurado que se hable de un billete único para toda España pero "sin explicar cómo se van a integrar los distintos sistemas autonómicos y locales" o qué requisitos tecnológicos se exigirán (validadoras, compatibilidades) ni quién asumirá los costes de adaptación".

Así, desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han denunciado que este anuncio se ha producido sin que haya tendido lugar "el paso más básico" como es "sentarse" con el Consorcio o con la Comunidad de Madrid "para analizar la viabilidad de la misma".

"Se vende la piel del oso antes de cazarlo y se traslada el problema a las comunidades autónomas. El Gobierno central vuelve a actuar de espaldas a quienes gestionamos el transporte real de los ciudadanos", han subrayado desde la Comunidad.

En este marco, las mismas fuentes han remarcado que Sánchez ha vuelto a demostrar así "su constante improvisación en asuntos esenciales como es el transporte público", frente a unos ciudadanos que "demandan claridad".

Así, han subrayado que se trata de "un anuncio improvisado que, lejos de mejorar el transporte, invade competencias autonómicas y genera incertidumbre por la absoluta falta de planificación técnica y financiera".