La Comunidad afea a la oposición que critique Presupuestos de 2026 sin leerlos y espera enmiendas que "los enriquezcan"

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, recibe de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, los Presupuestos regionales para 2026 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha afeado a la oposición parlamentaria que critique el Proyecto de Presupuestos para 2026 aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno antes de haber podido leerlo y espera que Más Madrid, PSOE y Vox hagan enmiendas que "enriquezcan" las cuentas.

Lo ha trasladado este jueves a los medios de comunicación tras haber registrado los Presupuestos en la Asamblea de Madrid para que arranquen su tramitación. Albert ha indicado que si las modificaciones propuesta por la oposición "benefician al conjunto de los madrileños" desde el PP serán "tenidas en cuenta" y se hará "todo lo posible" desde el Gobierno para desplegarlas.

La responsable de la Economía madrileña ve las críticas tanto de la oposición como de sindicatos "prematuras" porque ni siquiera contaban con "información detallada" sobre los mismos. En este punto ha reivindicado las cuentas, que superan los 30.000 millones de euros, crecen "más de 2.000 millones" y dedican "casi el 90% a gasto social". "No parece muy serio decir que son unos presupuestos poco ambiciosos", ha apostillado.

"Crece un 6,8% y si eliminamos lo que son las dispersiones del MRR que ya acaban en este año llega hasta el 8,12%", ha sacado pecho la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Estas cuentas tienen garantizada su aprobación por la mayoría absoluta del PP y se debatirán en Pleno, previsiblemente, los días 18 y 19 de diciembre.