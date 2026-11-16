Comunidad alerta del impacto del "abandono" de Cercanías en un aumento de incidencias tras el descarrilamiento de tren

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MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha alertado este lunes del impacto del "abandono" de la red de Cercanías de Madrid por parte del Ejecutivo central y ha trasladado su "preocupación" ante el incremento de incidencias en que se traduce, con más de 2.100 en lo que va de año, entre ellas el descarrilamiento de un tren de mercancías en la localidad de Zarzalejo este mismo domingo.

En concreto, un tren de la compañía Captrain descarriló sobre las 3.39 horas a la altura del citado municipio madrileño, en la línea ferroviaria que conecta Madrid con Ávila por un desprendimiento de tierra como consecuencia de las lluvias. El maquinista del tren tuvo que ser trasladado por un equipo de Summa112 al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda por dolores de espalda.

En declaraciones a los medios, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, ha denunciado el "abandono y falta de inversión" por parte del Gobierno central del sistema ferroviario. En particular, ha cifrado el incremento de incidencias en la red de Cercanías, con 2.103 contabilizadas hasta el 15 de noviembre.

Todo ello, ha remarcado, con un impacto en la vida de los usuarios y que, además, se agravará este martes con una nueva jornada de huelga en el Grupo Renfe cuyos trabajadores piden "una mejora de la condición del servicio y la seguridad" tras "dos accidentes gravísimos en este mismo año", en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que "esta sociedad no puede soportar y los madrileños tampoco podemos soportarlo". "s el fiel reflejo de la falta de compromiso y de inversión en el sistema ferroviario", ha dicho desde la sede de la Consejería.

SIGUE INTERRUMPIDA LA CIRCULACIÓN

La locomotora que descarrilló este domingo fue encarrilada a las 15 horas y retirada totalmente de la vía a las 21.20 horas. Tras ello, Adif trabaja para arreglar los desperfectos en la infraestructura con el objetivo de recuperar lo antes posible, han indicado a Europa Press fuentes del gestor ferroviario.

Como consecuencia del accidente, la circulación entre Robledo de Chavela y Zarzalejo ha quedado suspendida. Renfe ha habilitado un servicio alternativo de autobús entre El Escorial y Robledo de Chavela para paliar la incidencia de movilidad.

El vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía y encargado también del Ministerio de Transportes, Carlos Cuerpo, ha indicado este lunes que se están ejecutando obras e inspecciones visuales sobre el terreno con el objetivo de reabrir este mismo lunes, si los criterios técnicos lo permiten, parte de la vía -el carril no afectado o menos afectado- para retomar "poco a poco" el tráfico de media distancia y mercancías.