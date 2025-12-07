La Comunidad ampliará en 2026 los campamentos de verano destinados a combatir las adicciones tecnológicas en jóvenes

Archivo - Una estudiante repasa antes de que comience un examen de la convocatoria extraordinaria de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ampliará en 2026 el número de campamentos de verano destinados a combatir las adicciones tecnológicas de los jóvenes, que se desarrollarán en los municipios de Alcalá de Henares y Cercedilla y contarán con una inversión superior a los 90.000 euros.

Se trata de la iniciativa 'Modo avión', impulsada por la Dirección General de la Juventud. En total, habrá cuatro campamentos con 60 plazas cada una, hasta llegar a las 240, para plantar cara a "uno de los grandes problemas en la juventud".

"No tiene que haber un diagnóstico previo para vivir esta experiencia. Vivimos pegados a las pantallas con usos excesivos en televisión, ordenadores y móviles. Hay que desconectar y conocer lo que nos rodea", ha explicado la directora general de Juventud, Laura Castilla, en declaraciones a Europa Press.

'Modo avión' se estrenó este verano con un campamento que reunió a 51 menores de entre 12 y 16 años. Las actividades saludables tuvieron lugar en la Finca El Encín de Alcalá de Henares, perteneciente al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) y estuvieron coordinadas por monitores de ocio y tiempo libre formados por los profesionales del Servicio público regional de Atención en Adicciones Tecnológicas (SAAT).

El campamento se desarrollará previsiblemente en julio y durante diez días los menores no tendrán contacto con ningún dispositivo tecnológico y no podrán hacer uso del teléfono móvil. Las instalaciones, que se encuentran en plena naturaleza, cuentan con habitaciones con literas, cocina, comedor, polideportivo y piscina.

Además, incluye actividades como un taller de plantas aromáticas, danza, juegos acuáticos o de aventura, y una salida al parque de atracciones, coordinados por monitores de ocio y tiempo libre. Todo ello se alterna con talleres impartidos por profesionales del SAAT dedicados a la identidad digital, las redes sociales, los videojuegos, la convivencia digital o la privacidad en Internet y los dispositivos móviles.

Castilla ha subrayado que la primera edición de 'Modo Avión' fue "un éxito" y que tanto los jóvenes como las familias quedaron "encantados" con la iniciativa. Por ello, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que lidera Ana Dávila, ha apostado por ampliar este oferta: dos de ellos tendrán lugar en las instalaciones del IMIDRA y otros dos en un albergue en Cercedilla.

"Desde la Comunidad de Madrid llevamos tiempo alertando sobre los problemas de las adicciones tecnológicas. Hemos sido los primeros en legislar las pantallas en los colegios y continuaremos en esta línea. Todas las comunidades autónomas deben sumarse. Queremos dar alternativas para que los jóvenes se conozcan y se relaciones", ha defendido.