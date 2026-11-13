La Comunidad aprobará proyecto de Ley de Ciencia y desarrollará el próximo curso el refuerzo de lectura y matemáticas

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MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid aprobará la semana que viene su anteproyecto de Ley de Ciencia y desarrollará el próximo curso escolar el programa de refuerzo de lectura y matemáticas en los centros educativos.

Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en un desayuno informativo en la capital, donde ha señalado que pondrán en marcha el próximo curso los nuevos programa Aprende leyendo y Aprende calculando, diseñados para reforzar los conocimientos de lectura y matemáticas desde el 2º ciclo de Educación Infantil hasta 3º de Primaria.

La responsable educativa madrileña ha explicado que aprobarán una norma con rango de orden que integrará estos conocimientos básicos con diferentes tiempos en función de cada ciclo y una evaluación en 3º de Primaria que garantice que los alumnos "han adquirido las destrezas necesarias para continuar su formación con garantías en las etapas superiores".

APOSTAR POR LA INVESTIGACIÓN Y LOS CIENTÍFICOS

"Y nos corresponde también mirar más allá del día a día", ha subrayado la consejera. Por eso, ha indicado que el Consejo de Gobierno de la semana que viene abordará el anteproyecto de Ley de Ciencia de la Comunidad, "parte esencial del futuro" de Madrid.

En esta línea, ha destacado que quieren seguir apostando "por la investigación, los científicos y la capacidad de Madrid para atraer y retener talento".

"Gobernar no es sólo resolver los problemas que tenemos hoy, sino que también es pensar y preparar el Madrid que queremos tener dentro de 10 o 20 años. Y todo eso exige recursos", ha enfatizado.