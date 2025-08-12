Comunidad apunta a vientos de más de 70 km/h en el incendio de Tres Cantos y a "importantes" daños en Soto de Viñuelas

Bomberos de la Comunidad de Madrid y sanitarios del Summa 112 en el incendio de Tres Cantos - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha apuntado a una tormenta seca con vientos por encima de los 70 kilómetros por hora en el incendio declarado la tarde de este viernes en Tres Cantos y ha subrayado que se han producido "importantes" daños en la urbanización de Soto de Viñuelas y un herido grave por quemaduras.

En declaraciones tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA) que ha tenido lugar poco antes de la medianoche en el puesto de mando instalado en el recinto ferial de Tres Cantos, el consejero ha apuntado que el incendio continúa activo, con situación operativa 2, y será necesario seguir trabajando durante la madrugada.

"Es un incendio que ha tenido una característica explosiva debido a una tormenta seca que ha generado unos vientos por encima de los 70 kilómetros por hora y una velocidad de avance como nunca habíamos conocido", ha explicado.

Esto ha producido "importantes daños en la urbanización Soto de Viñuelas, una de las que ha tenido que ser desalojada, junto a la de Fuente del Fresno. Desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid se ha apuntado que el fuego ha afectado a varias viviendas, a la espera de realizar una evaluación.

Según ha explicado Novillo, además, se ha registrado un herido grave. En concreto, sanitarios del Summa 112 han atendido este lunes a un varón con quemaduras en el 98% del cuerpo, han apuntado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Tras ser atendido en el lugar, ha sido trasladado al Hospital público La Paz en un helicóptero de Guardia Civil, han apuntado las mismas fuentes. Asimismo, se ha atendido también un varón de 83 años con dolor torácico.

Sobre la medianoche, el dispositivo desplegado en la zona trabajaba para perimentrar el incendio y evitar su avance hacia la carretera M-607, que se ha cortado en el kilómetro 16 en sentido salida y en el punto kilométrico 32 en sentido entrada.

"Pedimos a todos los vecinos de la zona y a todos los madrileños máxima colaboración en un día muy complejo donde ha habido incendios simultáneos por rayos en la Sierra que han sido afortunadamente controlados pero que este incendio de gravedad todavía va a estar activo durante bastantes horas y requiere mucho trabajo de los servicios actuantes durante toda esta noche", ha zanjado el consejero.