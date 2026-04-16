La Comunidad asegura que dejará de recaudar "cerca de 300 millones" hasta junio por el decreto de Irán

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert (c), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba hoy con la mayoría absoluta del PP y por lectura ún - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha asegurado este jueves que la Comunidad de Madrid dejará de recaudar "cerca de 300 millones" de euros hasta junio por el decreto aprobado por el Gobierno de medidas anticrisis por la guerra de Irán.

Así lo ha señalado la responsable económica del Gobierno regional en su comparecencia en la Asamblea de Madrid, en la que ha dado cuenta de las medidas fiscales autonómicas que se prevén adoptar para paliar las consecuencias derivadas de la guerra de Irán.

En su intervención, ha subrayado su 'No a la guerra' y 'No a Sánchez', al criticar la postura del presidente de Gobierno para utilizar "un conflicto para dividir más a los españoles". En Madrid ha destacado que se notará en el PIB regional, que "crecerá menos".

Además, ha defendido que la Comunidad de Madrid refinanció su deuda antes del comienzo de la guerra de Irán, lo que le permite adaptarse mejor a las posibles consecuencias económicas, y ha avisado del aumento de costes hasta en un 23% en sus obras como el Plan Vive o la ampliación de Metro de Madrid.

"Se traducen en que llenar el depósito para un transportista, por ejemplo, son 500 euros. El combustible es el 40% del coste de un transportista. El transportista lo tiene que pagar ya y, sin embargo, hasta que le pasan las facturas, pasan un par de meses", ha ejemplificado.

Además, y en caso de las obras, ha puesto el foco en el crecimiento del precio de los materiales de construcción. "Hay incluso riesgo real de que algunas licitaciones queden desiertas", ha señalado, mientras que los fertilizantes han subido en 45%, por lo que afecta también al sector primario.

"Nos afectan las residencias de mayores, nos afectan los centros de día, nos afectan los centros de discapacidad, en el transporte escolar, en los comedores, y son precisamente los servicios que atienden a los más vulnerables. Y por tanto, por supuesto, se traduce en el bolsillo de los hogares", ha aseverado.

Frente a ello, Albert ha reivindicado que la Comunidad de Madrid llega "con la casa en orden" y anticipándose "a posibles turbulencias" refinanciado su deuda, lo que le ha permitido ahorrarse "millones de euros". Sin embargo, ha criticado que el Gobierno de España no haya actualizado las entregas a cuenta, que son las que pagan los servicios públicos de los madrileños, pese a que se pone "medallitas".

Además, ha reprochado al Gobierno que apruebe un decreto con medidas anticrisis del que "más de la mitad lo pagan las comunidades autónomas" de los 5.000 millones. "Todo con impuestos cedidos a las comunidades autónomas. El IVA está cedido en un 50% a las comunidades. Si el Gobierno lo baja, pues la Comunidad de Madrid, pierde la mitad de lo recaudado", ha reprochado.

LA IZQUIERDA REIVINDICA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL

Para defender la necesidad de esta comparecencia, ha intervenido el socialista Agustín Vinagre, quien ha reprochado al Ejecutivo regional que haya desplegado medidas propias ante la "crisis generada por una guerra ilegal, injustificada e irresponsable" fomentada por "los amigos" de Isabel Díaz Ayuso "Trump (EEUU) y Netanyahu".

Como hiciera la pasada semana ha reivindicado la actuación del Gobierno de España con "más de 5.000 millones de euros y un amplio paquete de medidas" para controlar la "traducción directa en la vida de la gente" de la "amenaza" de la guerra.

"Otras comunidades autónomas también han tomado medidas concretas independientemente de su color político. Llevamos semanas esperando en vano. (...) Y no porque no tenga capacidad el gobierno regional. Madrid tiene margen fiscal, ingresos y herramientas suficientes para ello. Podría actuar, podría aliviar, podría proteger a los madrileños, pero no lo está haciendo", ha reprochado Agustín Vinagre.

La parlamentaria de Más Madrid Jimena González ha criticado que Alberto no haya dicho "ni una medida" para paliar la crisis y le ha preguntado si ha acudido al hemiciclo a "tomar el pelo" a los madrileños.

González ha afirmado que hay dos formas de reaccionar ante la guerra, la de la Comunidad de "hipócritas, cínicos, que no hacen absolutamente nada, nada que pueda incomodar mínimamente a los imperialistas" y la del Gobierno de España que además ha "liderado las posiciones políticas de toda la Unión Europea".

"El 'No a la guerra' del Gobierno de España no es un 'No a la guerra' vacío de contenido, es un 'No a la guerra' lleno de medidas sociales, lleno de medidas económicas, lleno de ayudas para quienes más las necesitan", ha reivindicado.

Por último, la diputada de Vox Ana Cuartero además de preguntar a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo por las medidas que adoptará para frenar el "efecto de la crisis por la guerra en Irán", ha cuestionado si se va a aplicar "prioridad nacional para mitigar el efecto que la regularización masiva de inmigrantes".