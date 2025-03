La Comunidad asegura que PSOE "no tiene alma" al hablar de menores migrantes y critica que les acuse de "racismo"

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este miércoles que el PSOE "no tiene alma" al hablar de los menores extranjeros no acompañados y ha criticado que les acuse de "racismo".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el también portavoz del Gobierno ha subrayado que el Gobierno tiene macrocentros en la región donde están "hacinados". "Desde luego lo que no tienen es alma. Si tienen centros, ¿por qué no los ponen a disposición de la propia Delegación y del propio Ministerio para que esas personas que llegan hasta nuestra región y que están hacinadas en tres macrocentros pues dejen de estar en esas condiciones?", se ha preguntado.

Después de que el PSOE de Madrid haya reaccionado a la decisión de llevar ante el Tribunal Constitucional el reparto de menores no acompañados, algo lo que ha tildado de "racismo y xenofobia", el consejero se ha preguntado si eso lo ha contestado "Óscar López o el PSOE del alcalde (Javier) Ayala, que no ha querido nunca que los menores no acompañados estuvieran en Fuelabrada".

"Es más, ha puesto todos los palos en la rueda a la Comunidad de Madrid para la apertura de ese centro de La Cantueña, que hemos tenido que llevar a los tribunales y hemos ganado en siete ocasiones. ¿Eso lo hace el PSOE, que como consecuencia del caos migratorio de las políticas de Pedro Sánchez nos ha traído la mayor crisis migratoria que ha tenido nuestro país en décadas?", ha censurado.

Sin embargo, ha subrayado que el Gobierno madrileño sigue trabajando para atender a los menores y ha insistido en la necesidad de controlar las fronteras y poner fin al "caos migratorio". "Creo que el PSOE se tendría que lavar la boca antes de hablar de racismo en el caso de nuestra región", ha incidido.